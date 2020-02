(Görüntülü Haber) Özgür Akın: Milli savunmada kullanılmak üzere 'robot asker' üretebiliriz

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da insansı robot üretimi gerçekleştiren Akınrobotics, milli savunmada kullanılmak üzere \'robot asker\' üretmeyi planlıyor. Firmanın sahibi Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, Savunma Sanayi Müsteşarlığı\'nın istemesi durumunda askeri alanda kullanılabilecek robot yapmaya hazır olduklarını söyledi.



Geçen yıl açılışı gerçekleştirilen insansı robot üreten Akınrobotics, savunma sanayinde milli ürünlerin kullanımının artması üzerine robot asker üretmeye hazırlanıyor. Savunma sanayi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Özgür Akın, şunları söyledi:



\'\'Savunma Sanayi Müsteşarlığı, üniversiteler ve sanayi işbirliğiyle, asker robotlar yapmak istedikleri bildirmişti. Bizler bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizle böyle bir göreve, emre hazırız. Bizim ürettiğimiz ürünler tamamen yerli ve millidir. Biz bu anlamda yüksek teknoloji üretmeye devam edeceğiz. Yüksek teknolojinin hangi alanda kullanılacağı sivil alanda mı, askeri alanda mı, kullanılacağı tabii ki milli otoritemizin kararına bağlıdır. Biz bu anlamda her türlü göreve hazırız\" dedi.



ARAZİ ŞARTLARINA UYUM SAĞLAYABİLİR



Özellikle dört tekerlekli ve bacaklı robotların araziye çok rahat uyum sağlayabileceğini belirten Akın, \" Eğer konu robotların askeri alanlarda kullanılması ise öncelikle arazi şartları önemlidir. Bizim bu konuda geliştirdiğimiz arazi robotumuz var. Şu an da dört teker üzerinde gidebilen bir robotumuz var. Aynı zamanda da dört bacaklı bir prototip geliştiriyoruz. Bunlar arazi şartlarına uygun robotlar. Dört bacaklı ya da dört tekerli olabilecek robotların çok rahat arazi şartlarına uyum sağlayabileceği öncelikle malzeme taşıma amaçlı kullanılabileceği daha sonra farklı şekillerle de sensörler yerleştirerek tarama, hedef belirleme, gözetleme gibi birçok görevlerde de yer alabileceğini söyleyebiliriz. Zaman içerisinde tabii ki askeri otoritelerimizin, milli otoritelerimizin kararıyla herhangi bir amaç içinde kullanabileceğini söyleyebilirim\" diye konuştu.



SİLAH DA KULLANABİLİR



Bu robotların gerekirse silah bile kullanabileceklerini ifade eden Özgür Akın, \"Barış için bilim üretiyoruz. İçinde bulunduğumuz durum çerçevesinde mili otoritemizin karar vermesi durumunda yüksek teknolojimizi her tür duruma açıyoruz. Bu anlamda robotlarımız geliştirilmesi, yüklenmesi durumunda silah dahi kullanılabilir. Biz böyle bir şeyi istemeyiz. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyiz. Çünkü dünya buna doğru gidiyor ama bizde en azından güç olarak böyle bir güce, ülke olarak, milli teknoloji olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim\" dedi.