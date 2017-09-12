(Görüntülü Haber) Özgecan'ın katil zanlısı yeniden yargı önünde

Tolunay DUMAN- İbrahim MAŞE/TARSUS (Mersin), (DHA)-MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde 11 Şubat 2015 tarihinde Türkiye\'yi ayağa kaldıran vahşetin kurbanı Özgecan Aslan\'ın cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan 21 yaşındaki Fatih Gökçe, hakkında \'cinsel saldırı suçundan\' verilen 24 yıl hapis kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Gökçe, savunmasında Özgecan\'ı cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürdü. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgecan Aslan\'ın öldüren sanıklardan Ahmet Suphi Altındöken\'i \'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Baba Necmettin Altındöken\'i \'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanık Fatih Gökçe\'nin ise \'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, nitelikli cinsel saldırı, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi\'nin, Özgecan Aslan davasıyla ilgili cezaevinde öldürülen Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe hakkında, \'Adam öldürme\' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onarken Gökçe hakkında \'cinsel saldırı\' suçundan verilen 24 yıl hapis cezasını ise delil yetersizliğinden bozdu. YENİDEN YARGILANIYOR Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlayan davaya, Fatih Gökçe, Osmaniye\'deki cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Özgecan Aslan\'ın amcası Yaşasın Aslan\'ın geldiği duruşmayı, Mersin ve Adana Barosu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve bazı kadın örgütleri de izledi. CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM Duruşmada savunma yapan Fatih Gökçe, maktule cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürüp suça sürüklediklerini ileri sürdü. Cezaevine girdiği günden bu yana tek kişilik hücrede kaldığını belirten Gökçe, \"Olaydan sonra maktulün ellerinin benim arabamda bulunduğu söylendi. Tedirgin oldum, ne yaptığımı ne konuştuğumu bilmiyorum. Beni suça sürüklüyorlar, iftira atıyorlar. Ben bunları ailemin şerefi için söylüyorum. Bu işi benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Bunları koruyan birileri var. Daha önce ifade verirken kendimde değildim. Şuanda bile elim ayağım titriyor. İfade vermekte zorlanıyorum\" dedi. KADINLARDAN TEPKİ Duruşma öncesi açıklama yapan KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı Betül Yanılmaz, \"Bu karar tüm diğer benzer diğer davalara emsal nitelikteydi. Ancak Yargıtay, sanık Fatih Gökçe hakkında öldürme suçundan verilen cezayı onaylarken cinsel saldırı suçundan dolayı verilen hapis cezasını delil yetersizliği gerekçesiyle bozdu. Oysa dosyadaki tüm deliller, birlikte değerlendirildiğinde sanığın cinsel saldırı suçundan cezalandırılması için yeterli olduğu görülmektedir. Zira yerel mahkemece ortaya konan durumdan da anlaşılacağı gibi sanığın cinsel saldırı suçunun delillerini ortadan kaldırmak için diğer sanıklarla birlikte bu cinayeti işlediği açıktır. Hiç kimse, bir başkasının işlediği bir suçu ortadan kaldırmak için böylesine hunharca bir cinayete ortak olamaz. Yerel mahkemenin kararına direnmesini bekliyoruz\"dedi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Ayşen Ece Kavas ise, \"Gerçekler açığa çıkana kadar, biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekler açığa çıkmadığı sürece kadın cinayetlerine dair politikalar değiştirilmediği sürece kadın cinayetleri artmaya devam ediyor ve edecek. Ağustos ayında 27 kadın erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Biz bu 27 kadın kardeşimizin hesabını sormak için Özgecan\'ın hesabını sormak için ve hiçbir kadın kardeşimizin öldürülmemesi için mücadele etmeye ve duruşmaları takip etmeye adliye önlerinde ve Türkiye\'nin bütün meydanlarında olmaya devam edeceğiz\"diye konuştu. CHP Kadın Kolları MYK üyesi avukat Nevin Zaimoğlu ise yerel mahkemenin kararında direnmesini istedi.