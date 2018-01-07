(Görüntülü Haber) (Özel)Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: “Başarmak için disiplin şart”

Tolga SAĞLAM / SERİK(Antalya), (DHA)- Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, çok çalışarak ikinci yarı öncesi daha iyi konuma gelmeyi hedeflediklerini söyledi, başarılı olabilmek için ise, “Disiplinin şart” dedi. Süper Lig’in ilk yarısında özellikle Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş’tan aldığı puanlarla dikkat çeken ve ilk yarıyı 22 puanla 10’uncu sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut, Doğan Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Futbolda birçok teknik direktör ile çalıştığını ve edindiği tecrübelerle Evkur Yeni Malatyaspor’u iyi bir konuma getirmeye çalıştığını belirten Bulut, “Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin dışında 10 farklı takımda daha futbol oynadım. Onun dışında çok sayıda da teknik direktörle çalıştım. Almanya’da olsun, Türkiye’de olsun deneyimli teknik adamlarla çalıştım. Eğitimimin Almanya’da olması bana disiplin kattı. Üst düzeyde disiplinli olup başarıya gidebilmek için neler yapılması gerektiğini orada öğrendim. Yıllar geçtikçe oynadığım futbolla ve yardımcı antrenörlükle kendimi geliştirmeye çalıştım. Teknik direktör olarak ilk Yeni Malatyaspor’da görev aldım. Tecrübelerimi buraya katarak takımı iyi bir konuma getirmeye çalışıyoruz” dedi. \"BAŞAKŞEHİR’DEKİNE YAKIN BİR MODEL UYGULUYORUZ\" Evkur Yeni Malatyaspor’da, daha önce görev yaptığı Medipol Başakşehir’de uygulanan sisteme yakın bir modelle hareket ettiklerini anlatan Bulut, şöyle devam etti: “Medipol Başakşehir’de 3 senelik bir geçmişim oldu. Benim olduğum dönemde her sene üzerine koyarak giden bir Başakşehir oldu. Abdullah hocayla çalışmak çok güzeldi, başarılı geçti. Nasıl oradan bir şeyler kapmışsam, benim de verdiğim detaylar oldu. Sonuçta 3 senelik yükselişi, başarıyı getirdi. O başarı da devam ediyor, üzerine koyarak gidiyorlar. Bu sene şampiyonluk yolunda iyi bir yol kat ettiler. Şuan liderler. Üzerine koyarak zirveden kopmak istemeyeceklerdir. Medipol Başakşehir’de 2014 yılında başlattığımız bir sistem vardı. Onun üzerinde çalıştık. Orada tuttu diye burada da tutacak diye bir şey yok. Burada da elimdeki kadroya verebileceklerimi ve onlardan alabileceklerimi biliyorum. Burada da ona yakın bir model uygulamaya çalışıyoruz. Defansta birlikte hareket edip, hücumda da etkili olmaya çalışıyoruz.” \"VİZYONUM LİGDE KALICI OLUP ÜZERİNE KOYARAK GİDEBİLMEK\" Daha önce 2’nci Lig’de mücadele ederken de Malatya’da görev yaptığını ve şuan vizyonun değiştiğini kaydeden genç teknik adam, bu konuda şöyle konuştu: “2’inci Lig’deki vizyon ile Süper Lig’deki aynı olamaz. Bu sene herkesin istediği gibi takımı ligde bırakmak amaçlanıyor. Benim vizyonum ligde kalıcı olup üzerine koyarak gidebilmek. Bu da takıma yeni transferlerle birlikte katkı sağlayarak olacak.” \"DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAYI YAPAMIYORUZ\" \'Disiplinli çalışmayı yapamıyoruz\' diyen Bulut, bu konuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Pahalı futbolcu almaktansa oraya vereceğiniz parayı altyapıya harcayacaksınız. Oradaki antrenör ve futbolcuları daha iyi konuma getireceksiniz. Böyle olmadıkça takımlarımızdan iyi futbolcu çıkmaz. Çıkmayınca bu milli takımımıza da yansıyor.” \"EN KISA SÜREDE TRANSFERLERİN KADROMUZA KATILMASINI UMUYORUM\" Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan teknik direktör Erol Bulut, “Geleceğe yönelik takviye dışında şuan transfer gerçekleştirmedik. Bu konuda yönetimimize de gerekli raporları ilettim. Onlar bu konu üzerinde çalışıyorlar. En kısa zamanda transferlerin kadromuza katılmasını umuyorum. Sonuçta 20 Ocak’ta ilk maçımız Osmanlıspor’a karşı. Zamanımız az. O yüzden yeni futbolcuların gelmesi şart” diye konuştu. Bulut, ikinci yarı hedefleriyle ilgili son olarak defansif ve hücumsal anlamda daha çok çalışarak ikinci yarı öncesi daha iyi konuma gelmeyi hedeflediklerini söyledi. FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Erol Bulut’un açıklamaları HABER-KAMERA:TOLGA SAĞLAM/ANTALYA-DHA