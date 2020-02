(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Trabzonspor Asbaşkanı Hacısalihoğlu: “Aynı yanlışları yaparsanız bunun ismi ihanet olur”

\"Ekonomik olarak beklediğimiz yapı, sosyal olarak beklediğimizden daha kötü\" \"Daha önce böyle destek, yardım etme arzusu görmedim\" \"Sadece iyi oyuncularla şampiyon olunmaz\" \"Taraftar bizim bordo-mavimizi seviyor\" \"Trabzonspor\'un tek hedefi şampiyonluk değil\" \"Raydan çıkmış treni omuz vererek rayına oturtacağız\" \"Haziran\'ın sonuna kadar tüzük tadilatı yapılacağına inanıyorum\" \"Çalımbay ile çalışmaktan bir rahatsızlığımız yok\" \"Bağış kampanyasına yoğun destek var\" Tolga SAĞLAM-İbrahim ALİOĞLU/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bugünkü şartların kulübün ekonomik olarak ne kadar zor ve çaresiz durumda olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, \"Artık buna rağmen aynı hataları, yanlışları yaparsanız bunun ismi hata olmaz, ihanet olur\" dedi. Hayrettin Hacısalihoğlu, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) kulübün durumu, gelecekle ilgili hedefleri ve gündeme ilişkin konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde ekonomik olarak aşağı-yukarı bekledikleri tablo ile karşılaştıklarını belirten Hacısalihoğlu, sosyal, işletme ve idari anlamda beklediklerinden daha kötü bir yapıyı gördüklerini, bozulmuş, zorda kalmış bir işletme anlayışıyla karşılaştıklarını söyledi. \"DAHA ÖNCE BÖYLE DESTEK, YARDIM ETME ARZUSU GÖRMEDİM\" Camiadan önemli bir destek gördüklerini anlatan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti: \"Ben bir çok dönem yöneticilik yaptım, hiç bu kadar ilgi, destek, yardım etme arzusu görmemiştim. Bu sevindirici, bizleri teşvik eden, yüreklendiren bir davranış. Ama şartlar da tabii ki çok zor. Biz bu şartların arkasına sığınmayacağız. Bunlardan yakınıp enkaz edebiyatı yapmayacağız. Ama camiamız, taraftarımız, spor kamuoyu bilecek ki imkansızlıklar, zorluklar bir hayli fazla.\" \"SADECE İYİ OYUNCULARLA ŞAMPİYON OLUNMAZ\" 50\'nci yılda şampiyonluk parolasıyla yola çıkıldığını ancak birkaç oyuncu ile şampiyon olunamayacağına dikkat çeken Hacısalihoğlu, bu konuda şöyle konuştu: \"Şampiyon bir anlayışla, bir ekiple olunur. Sadece iyi oyuncularla şampiyon olunsa bu kolay. Dünyada ekonomik olarak güçlü önemli takımlar var. Bunlar 1-2 oyuncu transferiyle, yıldız oyuncu transferiyle şampiyon olurdu ama olamıyor. Mesela Real Madrid\'in her sene şampiyon olması lazım ama olamıyor. Bunun örnekleri çok. Şampiyon olmak için o anlayışı o anlayışı, ekibi, organizasyonu yapmak lazım. Mesela 2011\'de o çalışmalar sonucu bize göre takımımız kupası verilmedi ama şampiyon oldu. Şampiyonluğa kadrodaki herkesin hazırlıklı, gayretli, katkılı olması lazım. Malzemecisinden, masöründen, hocasından, futbolcusuna, yönetimine, başkanına kadar. Hatta kulüp personelinin, taraftarının, mali basının şampiyonluk için hazırlıklı, katkılı olması gerekir. 1-2 oyuncu almakla şampiyon olamayacağını herhalde o gün o organizasyonu yapan arkadaşlarımızda anlamıştır ama bu tecrübeyi kazanmanın maliyeti bir hayli fazla oldu.\" \"TARAFTAR BİZİM BORDO MAVİMİZİ SEVİYOR\" Taraftarın benimseyeceği, sahipleneceği, kendinden göreceği bir kadronun olması gerektiğini dile getiren Hacısalihoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: \"Trabzonspor taraftarları sadece bordo-maviyi sevmiyor. Kendilerinin bordo-mavisini seviyor, bunu anlamak lazım. Şayet bir bordo-maviye aşık olacaksak her sene Barcelona şampiyon oluyor. Zahmetsiz, külfetsiz. Bizim bordo-mavimiz, bizim takımımız, bizim çocuklarımız olacak. Tabii ki bugünün imkan ve şartları doğrultusunda yabancı, yerli oyunculardan da yararlanacaksın ama kendinden de bir parça olacak. Dikkat edilirse son dönemlerde taraftarın ilgisi, sevgisi arttı. Bunun sebebi iki tane genç arkadaşımızın takımı zaman zaman sırtlaması, zaman zaman katkı sağlamasıdır. Bunları çoğaltmak, genişletmek, insanları buna katmak lazım. Şuanda Trabzonspor\'un misyonu, şartları, hem de ekonomik mecburiyeti buna zorluyor. Taraftarlar öyle bir takım da görecekler. Zirveye oynayan, kendilerinden olan bir kadro ile karşılaşacaklar, ona sahip çıkacaklar.\" \"TRABZONSPOR\'UN TEK HEDEFİ ŞAMPİYONLUK DEĞİL\" Trabzonspor\'un her dönem zirveye oynamasının gerektiğini vurgulayan Hacisalihoğlu, bu konuda şunları dedi: \"Ama Trabzonspor\'un tek hedefi şampiyonluk değil. Trabzonspor kendilerinden, taraftarın sahiplendiği, umut beslediği, iddialı, inançlı bir kadroya sahip olacak. Bunun zirvedeki yeri ne olur, bu sadece sizin kadronuza, başarınıza da bağlı değil. Birçok sebep var. Rakiplerin durumu, hakem hataları, şans faktörü hepsi bunun içinde. Umuyoruz ki bunların kötülerinden en az, iyilerinden de en fazla yararlanacağımız bir ortam olur.\" \"ASLA YAŞLI VE ŞÖHRETLERİNİ SATIN ALDIĞIMIZ TRANSFERLER YAPILMAYACAK\" Transfer yasağıyla ilgili bir takım sınırlamaların olduğunu ifade eden Hayrettin Hacısalihoğlu, şöyle konuştu: \"Çalışmalar yapılıyor. Umuyoruz ki transfer dönemine kadar bu yasak ortadan kalkmış olur. Trabzonspor bu rahatlıkla kadrosunu oluşturma imkanı bulur. Ama öyle bir rahatlık olsa da geçmişte olduğu gibi sadece isimlerini, şöhretlerini satın aldığımız oyuncular olmayacak. Asla bütçeye zarar verecek transferler, yaşlı oyuncular olmayacak.\" \"AYNI YANLIŞLARI YAPARSANIZ BUNUN İSMİ İHANET OLUR\" Asbaşkan Hacısalihoğlu, aynı hataları yapmanın ihanet olacağını belirterek, \"Önceki yöneticiler de bizim arkadaşımız. Kişisel ya da yönetimsel olarak bunları suçlamak yerine, şartları belki iyi göremediler, ders alıp düzenleme yapmadılar. Ama şuanda gelinen nokta Trabzonspor\'un, Türk futbolunun, ekonominin ne kadar zorda, çaresiz olduğunu ortaya koyuyor. Artık buna rağmen aynı hataları, yanlışları yaparsanız bunun ismi hata olmaz, ihanet olur.\" diye konuştu. \"RAYDAN ÇIKMIŞ TRENİ OMUZ VEREREK RAYINA OTURTURSAK KUPALARI KALDIRABİLİRİZ\" Trabzonspor\'un düzelme sürecine girmesi durumunda yeninden zirveye oynayabileceğini, taraftarlarını memnun edebileceğini ve kupaları kaldırabileceğini kaydeden Hacısalihoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: \"9 ay sonra bir kongre var. Ondan sonra da 3 yıllık bir süre var. Bu yönetim düzelme sürecini başarıyla 9 aya taşıyabilir mi, sonraki 3 yılı göğüslemeyi göze alır mı, seçmenler o desteği verir mi? Ona bakacağız. Kendimizin gayretine, camiamızın desteğine bağlı bir süreç. Bu 3 yıl 9 ay sonucunda doğru işler yapılırsa Trabzonspor düzelme sürecine girmiş olur. Raydan çıkmış treni omuz vererek bütün camiamızla rayına oturtursak o doğrultuda giden bir Trabzonspor hem zirveye oynayacaktır, hem taraftarlarını memnun edecektir, hem de kupaları da kaldırabilir. Ama bugünkü şekliyle devam ederse bırakın kupaları yaşamı bile sıkıntıda demektir.\" \"HAZİRAN\'IN SONUNA KADAR TÜZÜK TADİLATI YAPILACAĞINA İNANIYORUM\" 9 aylık dönemde sadece konuların tespit edilebileceğini belirten Hacısalioğlu, \"Bunların sıralamasına, öncelik ihtiyacına göre bir kısmı yapılır. En önemli konu Trabzonspor\'un bir daha böyle sıkıntılar yaşamaması için tüzük tadilatı yaparak insanların keyfi yapacaklarını ortadan kaldırmak, kurumsal yapı içerisinde bir düzenleme, anayasa belirleme. Haziran aynının sonuna kadar bunu çıkarmış oluruz. Ondan sonra insanlar istese de keyfi transferler, düşünmeden yapılan harcamalar yapamayacak\" dedi. \"BAĞIŞ KAMPANYASINA YOĞUN TALEP VAR\" Kulüp tarafından yoğun gelen talep üzerine başlatılan bağış kampanyasına yoğun ilginin olduğunu da kaydeden Hacısalihoğlu, \"Batmanlı bir iş adamı arkadaşımız sağ olsun kendi talebiyle böyle bir ilgi gösterdi, \'nasıl yardımcı olabiliriz\' dedi. Bunu duyan Trabzonspor sevenleri kulübü arayarak, mesaj, mail atarak böyle bir kampanyanın başlatılmasını arzu ettiler. Sonucunda yeni bir kampanya başlatıldı. Bu konuda ilgisi olan, katkı sağlamak isteyen Trabzonsporlular sanıyorum desteklerini verecekler\" ifadelerini kullandı. \"ÇALIMBAY İLE ÇALIŞMAKTAN BİR RAHATSIZLIĞIMIZ YOK\" Şu anda kadar ne görüşülen ne de düşünülen bir hoca olmadığını da kaydeden Hacısalihoğlu, \"Şenol Güneş stadımıza ismi verilen adam, kaldı ki bu camianın bir parçası. Her geldiği zaman şartlar müsaitse bu camianın, kulübün kapısı kendisine açıktır. Ama şuanda Trabzonspor\'un bir hocası var ve onunla çalışmaktan bir rahatsızlığımız yok. Şenol hoca da bir kulübün teknik direktörü. Orada başarılı, kupalar aldı, bu yıl da şampiyonluğa oynuyor. Gönlümüz hep birlikte. Bizler kadar Trabzonsporlu olduğuna inanıyorum. Şuan itibariyle ne görüşülen ne de düşünülen bir hoca var. Sadece biz ekonomik konuları halletmek, sportif olarak da sezon sonuna kadar alabileceğimiz en iyi neticeleri, puanları elde etme arzusundayız. Ondan sonra hocamızla devam edilir, yerli, yabancı başka bir hoca olur bilemeyiz\" diyerek açıklamalarını tamamladı.