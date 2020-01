(Görüntülü Haber) (Özel) Tolgay Arslan: "Üstümüze gelinmesi bizi daha da çok hırslandırıyor"

\"Kendimize güvendik, birbirimize inandık\" \"Sahaya kazanmak için çıkıyoruz, yoksa hiç çıkmayalım\" \"Galatasaray\'ın avantajı, haftada bir maç oynaması\" \"Şampiyonluğu rahat alamazsın\" \"Talisca\'nın pozisyonunda da oynayabilirim\" \"Atiba\'nın, benim ve Oğuzhan\'ın \'ön plana çıkalım\' gibi bir düşüncemiz yok\'\' \"Gruptan çıkarsak Real Madrid güzel olur\" Şampiyonlar Ligi\'nde çeyrek final mi, Avrupa Ligi kupası mı? \"Dünya Kupası\'na gitseydik, Milli Takım sürecim daha hızlı olurdu\'\' \"Iniesta orta sahanın babası\" Beşiktaş\'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) sorularını yanıtladı. 4 maçlık kaybetme serisini takım olarak, birbirlerine güvenerek ve inanarak aştıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, takım içindeki tartışma ve kavgaların çok büyütülmesini \"Beşiktaş şampiyon olmasın diye uğraşıyorlar, ama bu bizi daha çok hırslandırıyor\" sözleriyle değerlendirdi. Beşiktaş\'tan ayrılmayı düşünmediğini ifade eden Tolgay Arslan, \"Ayrılmayı düşünmüyorum, Başkana böyle bir sinyal vermedim. Bu yüzden bonservisim kaç para eder diye de düşünmedim hiç\'\' dedi. Galatasaray\'ın haftada bir maç oynadığı için avantajlı olduğunu söyleyen Tolgay, Milli Takım sürecini de anlatırken, \'\'Dünya Kupası\'na gitseydik Milli Takım sürecim daha hızlı olurdu\'\' ifadelerini kullandı. \"KENDİMİZE GÜVENDİK, BİRBİRİMİZE İNANDIK\" Tolgay Arslan dört maçlık kaybetme serisini nasıl sonlandırdıkları şu şekilde anlattı: \"Kendimize güvendik, birbirimize inandık. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz ama saha içinde de göstermemiz gerekiyordu. 2 zor deplasmandan iyi çıktık. Şimdi puan farkı 5\'e düştü. 3 hafta sonra büyük bir maçımız var Galatasaray\'a karşı evimizde oynayacağız. Oralara kadar bakmıyoruz. Bizim maçlara tek tek bakmamız gerekiyor. Akhisarspor ile oynayacağız, daha sonra Porto maçı var. Biz böyle uzağa bakmayı sevmiyoruz, tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Uzun bir yol, zor bir yol. Her maçı tek tek değerlendirmemiz lazım.\" \"SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ, YOKSA HİÇ ÇIKMAYALIM\" Başarılı oyuncu ligde kaybedip Şampiyonlar Ligi\'nde kazandıkları dönemde maç seçtikleri konusunda çıkan eleştiriler hakkında, \"Maç seçme gibi bir durum yok. Sahaya çıkarsan kazanmak için çıkarsın. Barcelona olsun, TFF 3\'üncü Lig takımı olsun, fark etmez. Maç seçmelik bir şey yok. Çünkü, biz bu işi seviyoruz. Sahaya çıkınca kazanmak istiyoruz. Yoksa hiç çıkmayalım. Ligde bize karşı herkes çok hırslı. Konsantrasyon yüzde yüz. Herkes bizi yenmek istiyor. 2 sene üst üste şampiyon olduk. Ama bizim o maçlarda daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Son maç buna güzel bir örnekti. Ama böyle maç seçmek falan bizde olmuyor. Bazen konsantrasyon eksikliği olabilir ama biz futbolcuyuz, işimizi severiz. Takımın karakteri çok iyi. Zor bir dönemden böyle çıktık. İnşallah bu yoldan devam ederiz\" değerlendirmesinde bulundu. \"ÜSTÜMÜZE GELİNMESİ BİZİ DAHA DA ÇOK HIRSLANDIRIYOR\" Takım içindeki kavga ve tartışmaların çok büyütülmesini, \'Beşiktaş şampiyon olmasın diye uğraşıyorlar\' şeklinde değerlendiren Tolgay Arslan, bu durumun kendilerini daha çok hırslandırdığını dile getirdi ve \"Medyaya nasıl yansıdığını bilmem ama tabii ki küçük kavgalar her yerde oluyor. Biz geçen sene de, ondan önce de kavga etmiştik. Önemli olan 1-2 saat sonra birbirine sarılmak. Özür dilemek. Medya da galiba, ben çok takip etmiyorum ama, son zamanlarda çok üstümüze geldi. Bilin ki bu bizi daha çok hırslandırıyor. Öyle bir şey yarattık ki; sanki Beşiktaş şampiyon olmasın diye uğraşıyorlar. Bu bizi daha çok hırslandırıyor. Bu taraftarın önünde biz her şeyi başarabiliriz. Geçen maçta da söylemiştim. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarına babalar çocuklarını getiriyor, okul harçlığını biriktirip gelenler de var stada. Bizim tek istediğimiz onları gururlandırmak, mutlu etmek. Tabii ki biz futbolcu olarak çok para kazanıyoruz. Şanslıyız. Onun da farkındayız. Ama biz de insanlara bir şeyler verebiliriz. Özellikle Avrupa maçlarında. Dediğim gibi onlar bizimle gurur duysun, zaten biz zaten onlarla gurur duyuyoruz\" dedi. \"GALATASARAY\'IN AVANTAJI HAFTADA BİR MAÇ OYNAMASI\" Beşiktaşlı taraftarların Galatasaray ile maçları olduğu için puan farkını 2 olarak görmelerine şaka ile karışık cevap veren Tolgay Arslan, \"Açık konuşmak gerekirse biz Galatasaray\'a çok bakmıyoruz. Biz rakip olarak kendimizi görüyoruz. Biz maçlarımızı alırsak zaten şampiyon oluruz. Tabii ki onların büyük bir avantajı haftada bir maç oynuyorlar. Rahat rahat hazırlanıyorlar. Şimdi kupa maçları başlıyor belki orada bir şeyler olur.. Şaka yaptım.. Avrupa maçları tabii ki bizi yoruyor ama dediğim gibi biz Galatasaray\'a, Fenerbahçe\'ye, Medipol Başakşehir\'e çok bakmıyoruz. Kendimize bakıyoruz. Biz futbolumuzu oynarsak kolay kolay kimse bizi yenemez\" diye konuştu. \"ŞAMPİYONLUĞU RAHAT ALAMAZSIN\" Geçen sezon rahat bir şekilde şampiyon oldukları düşüncesine katılmadığı söyleyen Tolgay, \"Şampiyonluk rahat bir iş değil. Şampiyonluğu rahat alamazsın. Geçen senede son haftalarda strese girdik. Tüm sezona bakacak olursak en iyi futbolu biz oynadık. O şampiyonluğu hak ettik. 2 senedir avantajımız şu ki, biz hep önden gidiyorduk. Orada tabii ki daha rahat oynuyorduk. Büyük takımlarda böyle yapıyor şimdi. Bu sezon birazcık geriden gittik ama şimdi yavaş yavaş istediğimiz yere geliyoruz. Şampiyonluk kolay mı yoksa bu sene daha mı zor! Öyle bir şey yok. Çünkü her takım iyi. Geçen sene de iyi takımlar vardı. Dediğim gibi biz futbolumuzu oynarsak kolay kolay kimse bizi yenemez öyle düşünüyorum\"\' ifadelerini kullanırken, \"3\'üncü şampiyonluk gelir mi\" sorusuna da \"İnşallah\" yanıtını verdi. \"TALISCA\'NIN POZİSYONUNDA DA OYNAYABİLİRİM\" Tolgay, Oğuzhan gibi bir oyuncu ile yarış içinde olmasını değerlendirirken, \"Bunun kararını hoca veriyor. Tabii ki hocanın kararına saygı duyacaksın. Geçen sene de çok maç oynamıştım. Özellikle son haftalarda çok iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Bu sezon 1 maç 11\'de oynayıp, 2 maç oynamayıp sonra yeniden oynuyordum. Şimdi son zamanlarda sürekli oynuyorum. Bu tabii ki her futbolcunun hedefi. Ben bir tek Oğuzhan ile rakip görmüyorum kendimi. Ben geçen sene son 4-5 maçı Atiba\'nın pozisyonunda da oynamıştım. Oğuzhan\'la yan yana oynamıştık. Galiba 5\'te 5 yapmıştık ve farklı kazanmıştık. Talisca\'nın pozisyonunda da oynayabilirim. Yani öyle bunun rakibi, şunun rakibi diye bir şey yok. Ben geçen maçtan sonra da demiştim, hoca nerede görev verirse orada oynarım. Zaten ben kendimi görev adamı olarak görüyorum. Öndeki oyuncuları ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Maçtan sonra onlar konuşulursa iyi iş yaptığımı düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. \"ATIBA\'NIN, BENİM VE OĞUZHAN\'IN \'ÖN PLANA ÇIKALIM\' GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ YOK\" Tolgay Arslan, DHA muhabirinin, \"Ama gol atarsan öndeki futbolcular değil de sen daha çok konuşulmaz mısın\" şeklindeki sorusunu, \'\'Sen farklı düşünüyorsun, ben bambaşka düşünüyorum. Şimdi futbolu bilen, oynayan, zeminde o kokuyu alan, savaşa çıkan farklı görür. Siz belki öyle görürsünüz ama iyi bir scout gelirse anlar kimin iyi futbolcu olduğunu. Ben 6 ve 8 numarada oynuyorum. Benim maçtaki ilk hedefim gol yememek. İkinci hedefim topları çıkartmak, üçüncü hedefim asist yapmak ve sonrasında gol pozisyonu gelirse gol yapacağım. Barcelona senede 100 tane gol atıyor, Iniesta 2 gol atıyor ama herkes İniesta\'yı konuşuyor. Ya da Modric\'i, Busquets\'i konuşuyorlar. Türkiye\'de gol sayısına bakıyorlar. Takımdaki herkesin görevi neyse onu bilmesi gerekiyor. Maçta ben gol atayım diye bir şey yok. İlk önce takım kazansın. Bunlar bizi şampiyon yaptı son 2 senede. Benim olsun, Atiba\'nın olsun, Oğuzhan\'ın olsun. Bizim öyle ön plana çıkalım diye bir şeyimiz yok. İlk önce takım kazansın. Bazı kişiler böyle görüyor ama bana göre onlar futboldan anlamıyorlar. Futbolseverler, futbolu iyi takip edenler o konuları daha farklı görüyorlar. Dediğim gibi benim amacım maç kazanmak\" cümleleriyle cevapladı. \"GRUPTAN ÇIKARSAK REAL MADRID GÜZEL OLUR\" Başarılı oyuncu Şampiyonlar Ligi değerlendirmesini yaparken gruptan çıkmaları durumunda gönlünden geçen takımı da Real Madrid olarak açıkladı. Tolgay, \"4 maçta 10 puan yaptık. Gruptan çıkmak istiyoruz. Sonrasında ne gelirse gelsin. Tabii ki rakipler çok güçlü. Ülkemizi güzel temsil ettiğimizi düşünüyorum. Şu an Avrupa\'da da herkes Beşiktaş\'ın kim olduğunu biliyor ve farkında. Rakipleri az bir şey korkuttuk diyebiliriz. Bu yolda devam etmemiz gerekiyor. Güzel maçlar oynuyoruz. Hakemler çok durdurmuyor. Sürekli oyunun içindesin. Şimdi biz önce turu atlayalım da sonra rakibe göre bir şey diyebiliriz. Tabii ki orada grubu geçersen en büyük takımlara karşı oynamak istersin. Onlara karşı savaşmak istersin. Real Madrid falan güzel olur\" dedi. ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE ÇEYREK FİNAL Mİ AVRUPA LİGİ\'NDE KUPA MI? \"Şampiyonlar Ligi\'nde çeyrek veya yarı final mi yoksa Avrupa Ligi\'nde kupa kazanmak mı\" sorusuna \'\'Kupayı tercih ederim\'\' diye cevap veren Tolgay, \"Zor bir soru. Ben hep kupayı tercih ederim. Biz tur atlamayı hak ediyoruz. Onun için inşallah bizim yolumuz Şampiyonlar Ligi\'nde devam eder. Geçen sene Avrupa Ligi\'nde penaltılarla turu geçememiştik. Orada da iyi işler yapmıştık. Bu sene görüyoruz ki geçen seneki oyuncuların çoğunun ilk defa Şampiyonlar Ligi\'nde oynadığını gördük. Bu sene de bizde de daha çok tecrübe var. O yüzden bu sene daha iyi gidiyoruz\" açıklamasında bulundu. \"BAŞKANA BÖYLE BİR SİNYAL VERMEDİM\" Beşiktaş\'tan başka bir takıma gitmeyi düşünmediğinin altını çizen tecrübeli orta saha oyuncusu, \"O kadar uzağı düşünmedim. Ben 4 senelik imza attım. Burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Şampiyonlar Ligi\'nde, bu statta, bu taraftarla oynuyoruz. O yüzden başka yere gitmeyi hiç düşünmedim. Tabii ki her futbolcunun hayali vardır. Çok büyük bir kulüp gelirse, masaya oturur, konuşuruz. Böyle bir gerçek de var. Beşiktaş yavaş yavaş büyük kulüplerin arasına giriyor. O yüzden kafamı çok yormuyorum. Dünyada şimdi herkes Beşiktaş\'ı tanıyor. Çok büyük bir kulüp olduğunu da biliyor\" derken kendine bonservis olarak bir değer biçmediğini de sözlerine ekledi ve \"Bonservis bedeli benim değil başkanın elinde. Onlarla çok ilgilenmiyorum. O yüzden o başkanın işi. Ben başkana böyle bir sinyal vermedim. Eğer verirsem de konuşuruz. Bugüne kadar öyle bir sinyal yoktu bende\" diye konuştu. \"DÜNYA KUPASI\'NA GİTSEYDİK, MİLLİ TAKIM SÜRECİM DAHA HIZLI OLURDU\" Milli Takım sürecinin devam ettiğini anlatan Tolgay, \"Daha bir gelişme yok. Geçen maçtan sonra da söylemiştim. Mahkemeyi bekliyoruz ama dediğim gibi bence bu iş olacak. Avukat ile sürekli konuşuyorum. Az daha bekleyeceğiz. Dünya Kupası\'na gitseydik, belki daha hızlı olurdu. Ama inşallah seneye milli formayı giyebilirim\" dedi. \"INIESTA ORTA SAHANIN BABASI\" Başarılı futbolcu son olarak takım içinde herkesle çok iyi anlaştığını ifade ederken idolündeki futbolcuyu Andres Iniesta olarak açıkladı. Tolgay, \"Ben herkesle iyi anlaşıyorum. Türkçe konuşuyorum, yabancı dil konuşuyorum. Biz sürekli hep beraberiz. Oğuzhan olsun, Necip olsun, Mustafa ağabey olsun, Gökhan ağabey, Caner ağabey olsun. Sonra yabancılardan Babel ile aram da çok iyi. Lens de var. Bizde çok güzel bir ortam var. Benim en iyi anlaştığımı şu kişi veya bu kişi diyemem. Çünkü bizde çok büyük bir ortam var. Eskiden Zidane\'ı çok severdim. Ondan sonra Xavi ve Iniesta\'yı çok örnek alıyordum. Şu anda Iniesta benim için orta sahanın babası diyebiliriz\" diyerek sözlerini noktaladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tolgay Arslan açıklamalar