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(Görüntülü Haber) (ÖZEL) TIR DURAĞI PARÇALADI, HAFRİYAT KAMYONU ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI

- AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de lastiği patladığı belirtilen TIR otobüs durağını çarptı

08 Şubat 2018 14:54

- AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Kadıköy\'de lastiği patladığı belirtilen TIR otobüs durağını çarptı. Aynı yerde bir süre sonra meydana gelen kazada ise hafriyat kamyonu özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralandı. TIR DURAĞI PARÇALADI Kadıköy Kozyatağı Mahallesi\'ndaki ilk kaza saat saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Lastiği patlayan yabancı plakalı bir TIR kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ardından da otobüs durağına çarptı. Şans eseri durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Parçalanan durak görevliler tarafından yoldan kaldırılarak temizlik yapıldı. AYNI YERDE İKİNCİ KAZA Yaklaşık 2 saat sonra 500-T Cevizlibağ-Tuzla Şifa Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsüne kazanın meydana geldiği durağa yaklaştığı sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Polisin kazalarla ilgili incelemesi sürüyor. Görüntü Dökümü: ------------ -Otobüsün görüntüsü -Çekici ile kaldırılması -Otobüsün kırılan arka camı -Otobüste meydana gelen hasar -Trafik ekiplerinden görüntü -Parçalanan duraktan görüntü -Röportaj -Genel ve detay görüntüler

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