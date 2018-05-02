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(Görüntülü Haber) Özel öğrencilerden TÜBİTAK fuarı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri TÜBİTAK 4006 Fuarı'nda projelerini görücüye çıkardı

02 Mayıs 2018 14:09

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri TÜBİTAK 4006 Fuarı\'nda projelerini görücüye çıkardı. Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi\'nde eğitim gören 34 özel öğrenci hazırladıkları 10 projeyi okul koridorlarındaki stantlarda ailelerine ve protokol üyelerine sundu. Bilim fuarının açılışını Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Türk ile Şehit Hakan Aktürk\'ün annesi Aysel Aktürk birlikte yaptı. Öğrenciler öğretmenlerinin desteğiyle yaptıkları projeleri katılımcılara anlattı. Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emine Akkeyik, okuldaki 34 öğrencinin ilk defa TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı için öğretmenlerinin desteğiyle proje hazırladıklarını anlattı. Akkeyik, Çocuklarımız severek ve özveriyle çalıştı. Çok güzel çalışmalar çıkardılar. Çocuklarımız için ufuk açıcı çalışmalar oldu, güzel şeyler öğrendiler. Projelerimizi hem ailelere hem de protokol üyelerine sunduk. İnşallah önümüzdeki yıl da bu fuarı devam ettireceğiz dedi.

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