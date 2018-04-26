(Görüntülü Haber) Özel öğrenciler projelerini sergiledi

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) Düzce\'de, engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ve TÜBİTAK tarafından da kabul edilen projeler sergilendi. Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan bilim projeleri TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kabul edildi. Bu yıl ilk kez bilim projesi hazırlayan öğrenciler, projelerini okul bahçesinde sergiledi. Sergiye Düzce Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Baro Başkanı Azade Ay, daire amirleri ve davetliler katıldı. Serginin açılışı öncesi öğrencilerin hazırladığı dans ilgiyle izlenildi. Öğrencilerin tişörtlerindeki Atatürk\'ün resmini göstermesi büyük alkış topladı. Ardından serginin açılışı yapıldı ve öğrencilerin yaptıkları projeler incelendi. Öğrenciler, projeleri hakkında bilgiler verdi.Proje yürütücüsü olan özel eğitim öğretmeni Özlem Altun Kaya, İlk kez TÜBİTAK 4006 projesine katılıyoruz. Bu sebeple öncelikle yaptığımız projelerde çocuklarımızın hangi işi yapabildiğini, hangi öğrencimize hangi görevi verebiliriz bunları düşündük. Sonra öğretmen arkadaşlarımızla nasıl yardımcı olabiliriz bunları düşündük. Bu uzun süreç sonrasında projemizi yapmaya başladık. Boyama yapabilen öğrencilerimize boyama yaptırdık. Kesme becerisine sahip öğrencimize kesme yaptırdık. Bu şekilde projeler hazırlandı. Genel itibarı ile ilk yaptığımız heyecan verici bir projeydi. Öğrencilerimizin hepsi çok heyecanlıydı. Bazıları uygulamalı projelerdi o şeklide gösterdik. Sunumlarımızı gerçekleştiriyoruz dedi.