(Görüntülü Haber) (Özel) Nur Tatar Askari: "2020 Tokyo'da hem ülkeme, hem kulübüme, hem de aileme o madalyayı getirmek istiyorum"

\"Bir tek olimpiyat altını kaldı\" \"Aileler çocuklarına sporla kapılar açmalı\" OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Dünya Şampiyonu Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya almak için çalışacaklarını söyledi. Kariyerindeki tek eksik madalyanın olimpiyat altını olduğunu belirten Tatar, \"2020 Tokyo\'da hem ülkeme, hem kulübüme, hem de aileme o madalyayı getirmek istiyorum\" diye konuştu. \"2020 TOKYO\'DA HEM ÜLKEME, HEM KULÜBÜME, HEM DE AİLEME O MADALYAYI GETİRMEK İSTİYORUM\" Hayal etmeden ve çalışmadan bu başarıların kazanılamayacağını belirten Nur Tatar Askari şunları söyledi: \"Ben ilk madalyamı aldığım zaman da hayallerim vardı. O madalyayı almak için hayaller kuruyordum. 20 yıldır tekvando yapıyorum ben; 5, 5.5 yaşında başladım. Tabii o yaşta bunun hayalini kurmak zor ama gerçekten o başarıya giden yolda duygularla başladım ben çalışmaya. Emek, ailemin desteği... O madalyaya ulaşmak benim için kolay olmadı. Her hedef kat kat büyüyor. Benim de hedeflerim öyle büyüdü. Avrupa şampiyonu oldum, dünya şampiyonluğunu istedim. dünya şampiyonu oldum, Olimpiyat madalyası istedim ve ülkeme olimpiyat madalyasıyla dönmek benim için çok güzeldi. İnsanların bunu desteklemesi ve görmesi onur vericiydi. İki olimpiyat üst üste madalya alan tek kadın sporcu olmak benim için çok güzeldi. Bunu o yaşlarda hayal edebilir miydim Belki hayal edemezdim, benim için çok uzak bir noktaydı ama çalıştıkça, istedikçe yaklaştıkça tabii ki benim için kolaylaştı. Benim için kolaylaşmasının sebebi de çok çalışmamdı. Çok çalıştığım için başardım. İnşallah, transferimi kulübümüz Sancaktepe adına 2020 Tokyo\'da hem ülkeme, hem kulübüme, hem de aileme o madalyayı getirmek nasip olur. İstiklal Marşı\'mızı okutup, bayrağımızı göndere çektirmek nasip olur. Eşimle birlikte biz elimizden geleni yapacağız. Milli takım adına, tüm ülkemiz adına bu yaşananlardan sonra güzel madalyalarla dönmek bizim görevimiz. Bunu başarmak için çalışacağız.\" \"BİR TEK OLİMPİYAT ALTINI KALDI\" Kariyerinde sadece olimpiyat altın madalyasının eksik olduğunu söyleyen Nur Tatar, \"Kariyerimde bütün madalyalarımı tamamladım. Bir tek olimpiyat altını kaldı. Bu madalya da bu kulübe nasipmiş. Bir sporcu kendini bilmeli, kendini bilerek çalışmalı. Hiçbir madalya bir oyuncuyu şımartamaz. Sporcunun gerçek hayalleri varsa, onu hiçbir şey o yoldan çeviremez. Biz bunun için o yolda yürüyoruz. Tabii o madalyaya ulaşmayı bana dünyayı versen değişemem. Orada, kürsüdeki duygularımı, bütün dünyaya anlatmaya çalışsam anlatamam. İnşallah olimpiyat altınını da kariyerime yazdırırım. Ondan sonra da Allah büyük\" diye konuştu. \"AİLELER ÇOCUKLARINA SPORLA KAPILAR AÇMALI\" Son olarak ailelerin çocuklarını spora yönlendirmeleri gerektiğini belirten Tatar, \"Gençler bize bu başarılarımızı soruyor. \'Nasıl başardınız, nasıl dünya şampiyonu oldunuz, madalyalar aldınız\' diye. Bunu almak için kendi hayatından ödün veriyorsun. Yani bir gece kafelerde gezmiyorsun. Rahat rahat pikniğe gidemiyorsun. Arkadaşlarınla dışarılarda gezip, oynayamıyorsun. Çünkü onlar oynarken sen çalışıyorsun. Gerçekten başarı istenilen yerde çok çalışma vardır. Disiplin, ahlak vardır. Bunu başaran ve bu yolda ilerleyen bütün gençlerimizin o başarıya ulaşacaklarına inanıyorum. Ailelere de buradan sesleniyorum. Kız çocuklarını özellikle spora vermelerini ve gerçekten bu başarıyı almalarını, kendilerini her alanda geliştirmeleri için onlara bir kapı açmalarını öneriyorum\" dedi.