(Görüntülü Haber) (ÖZEL) MUHAMMED BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ ASANSÖR FACİASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - Kamera: İstanbul DHA Esenyurt\'ta, 9 aylık Muhammed bebeğin önceki gün asansör boşluğuna düşme anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi. Görüntülerde, anne Alfiye Şayahmetova binanın eksi birinci katından, Azamat (10) ile Salma\'yı (5) yukarı çıkmak için asansöre bindiriyor. Daha sonra da 9 aylık Muhammed\'in bulunduğu bebek aracını da asansör kabinine koyuyor. Bu sırada çocukların bulunduğu asansör henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ediyor. Muhammed bebek arabasından boşluğa düşüyor. Anne Azaman Şayahmetof çaresizce yardım çığlıkları atıyor. Görüntü Dökümü: ------------------------- -Olayın güvenlik kamera kayıtları dhafeed