(Görüntülü Haber)  (ÖZEL) Mehmet Özdilek'den TFF'ye sitem 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde düzenlenen futbol antrenörlüğünün ilk aşaması olan Serpil Hamdi Tüzün C Lisans Antrenör Kursu açılışına katılan başarılı teknik adam Mehmet Özdilek burada DHA\'ya özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig\'i ve Milli Takımın durumunu değerlendiren Özdilek, \"Milli Takımda yapılan Fatih Terim değişikliğinin sağlıklı görmüyorum\" dedi.



Açıklamalarına kursun adının aldığı Hocaların Hocası lakaplı Serpil Hamdi Tüzün hakkında başlayan tecrübeli teknik adam \"TFF ve TÜFAD\'ın ortaklaşa düzenlediği amatör C lisans ilk kampında burada beraberiz. Bu kampın bir özelliği de tabii isminin Serpil Hamdi Tüzün olması. Özellikle bizim gençlik yıllarımızda Beşiktaş\'a başladığımız dönemlerde Beşiktaş alt yapısıyla çok değerli bir yapıya sahipti. Bu yapının başında da Serpil Hoca\'mız vardı. Dolayısıyla Türk futboluna çok şeyler katmış, çok yıldızlar sunmuş çok önemli antrenörlerden bir tanesi. Bugün itibariyle o günleri yad etmek, onunla birlikte olmak ona gereken saygıyı göstermek adına beraber olduk. Biraz eskiyi yad ettik. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Önemli olan insanlar yaşarken bu değeri o insanlara verebilmek. O anlamda keyifli gün benim için\" diye konuştu.



Kendisinin de Fatih Terim\'in yardımcısı olarak TFF ile sözleşme imzalamak üzere iken Terim\'in ayrılmasıyla yaşananlar hakkında fazla yorumda bulunmayan Mehmet Özdilek \"Çok detaylı anlatmak istemem. Yaşanan çok şey var ama şunu söyleyeyim. Anlaşmalar nasıl oluyorsa ayrılıklar da var futbolun içerisinde ama ayrılığın şekli çok önemli\" şeklinde konuşarak TFF\'ye tepkisini gösterdi.



A Milli Takımın Dünya Kupasına katılamamasının büyük hayal kırıklığı yaşattığını belirten Özdilek \"Ben Milli Takım açısından bakıldığı zaman 2018\'de olmamamız haya kırıklığı diye düşünüyorum. Özellikle son oynanan maçlara bakıldığı zaman bu değişimle alakalı değil. Yani burada ben Lucescu\'nun geçmişine, antrenörlüğüne çok saygı duyuyorum ama 4 müsabakanın kaldığı yerde değişikliği çok sağlıklı görmüyorum, bunu da ifade ettim. Fatih Hoca ile gidebilir miydik? O da futbolun varsayımında olan bir şey ama ben çok güçlü yönde olabileceğini düşünüyorum. Hırvatistan\'ın da zihinsel ve fiziksel olarak çok geride olduğu süreçte bunu başara bilir miydik? Çok avantajlı konumda olamamıza rağmen bunu sağlıklı kullanamadık. Tabii bu tür turnuvalar ülkeler adına çok kıymetli çok önemli. Hep söylüyoruz, yani önemli olan bu tür turnuvalarda daimi olan bir Türk Milli Takımı olması çok önemli. Yoksa 1 varsınız 3 yoksunuz, 3 kere varsınız, 10 kere yoksunuz bu çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Bir hayal kırıklığı mıdır? Evet. Kuralar çekildiğinde Hırvatistan, İzlanda Türkiye, Ukrayna\'ya baktığınız zaman denk takımlar. Her şeyin olabileceği bir gruptu. Başında dışarıda kaldık. Sonra tekrar içine müdahil olduk ki, çok sağlıklı bir dönemde olduk aslında. Finale yaklaşırken yarışın içinde olduk. Başara bilir miydik ? Evet ama bu değişimler zaman zaman handikap yaratabiliyor. Bence o handikabı yaşadık. Her başarısızlıktan sonra birçok şeyin değişmesi ve gençleşmesiyle ilgili yorumlar yapılıyor. Bunla ilgili çalışan insanlar karar versinler. Dışardan bir insan olarak yorum yapmak bu sefer farklı yönlere çekilebiliyor. Onun için en doğru kararı futbolu yönetenler verecektir diye düşünüyorum\" değerlendiremesinde bulundu.



Süper Lig\'i de değerlendiren Mehmet Özdilek haftasonu oynanılacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında da konuştu. Ligin henüz daha çok başı olduğunu belirten Özdilek \"Özellikle Milli Takımdan sonraki müsabakalar sıkıntı yaratabiliyor. Bu sıkıntıyı 3 büyüklerde Beşiktaş geçen hafta Ankara\'da yaşadı. Tabii bu haftaki müsabakalar çok önemli. Bakıldığında Beşiktaş Şampiyonlar Ligi\'nin sayılı takımlarından biri oldu. Beşiktaş orada oynamayı öğrendi. Ama ligde yaşadığı bu gel gitler zaman zaman olacaktır. Galatasaray\'ın bu anlamda avantajı sadece ligde mücadele etmesi. Beşiktaş ise hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Ligi hem de milli takımlar da ki oyuncuların zaman zaman gidip gelmelerinde bu dalgalanmalar arada olacak. Süper Lig\'de 8 haftalık periyotta kimsenin hayal etmediği bir fark oldu. Hem Fenerbahçe\'nin hem de Beşiktaş\'a karşı Galatasaray\'ın 8 puan üzerinde olması biraz o anlamda onları moral açısından yukarı taşıdı. Bu hafta her iki takım açısından da önemli maçlar var. Galatasaray-Fenerbahçe, Beşiktaş -Başakşehir bu müsabakalar biraz daha geleceği şekillendirecek diye düşünüyorum. Galatasaray derbiyi kazanırsa lig bitmez. Tabi Fenerbahçe\'yi moral açısından çok dibe iter diye düşünüyorum. Ondan sonraki süreç Fenerbahçe için biraz daha zorlu geçer. Bu tür müsabakalarda maç öncesi çok net konuşmak çok sağlıklı değil. Her şeye gebe olan bir müsabakalar. Adı üstünde derbi. Beşiktaş\'ın da tabii Başakşehir maçının kolay olmayacağını düşünüyorum. Lig çok uzun bir maraton. Altından daha çok sular akar diye bakıyorum ben bu olaya. 8 haftalık periyotta kimsenin beklemediği bir fark oldu ama 34 hafta çok uzun bir süreç. 26-27\'nci haftalardan sonra konuşmak çok daha sağlıklı oluyor bu ligde\"