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(Görüntülü Haber) (Özel)- Kuaföre silahlı saldırı kamerada

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de kadın kuaförü işleten Mehmet Akar, geçtiğimiz cuma akşamı silahlı bir kişi tarafından bacağından vurulmuştu

16 Ekim 2017 17:16

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA Küçükçekmece\'de kadın kuaförü işleten Mehmet Akar, geçtiğimiz cuma akşamı silahlı bir kişi tarafından bacağından vurulmuştu. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin işyerinin önünde bir süre beklediği görülüyor. 2 saldırgan bir süre iş yerini gözetliyor. Ardından saldırganlardan biri harekete geçiyor. Kuaföre giren saldırgan dükkan sahibi Mehmet Akar\'a iki el ateş etti. 2 saldırgan daha sonra olay yerinden kaçıyor. Hastanede tedavi altına alınan Akar\'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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