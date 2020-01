(Görüntülü Haber) (Özel) Kadın girişimci, devlet desteğiyle 3 milyon liralık hayvancılık tesisi kurdu

İrfan ÖZŞEKER SİVAS, (DHA) SİVAS\'ta hayvancılıkla uğraşan lise mezunu 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Halime Öztürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'ndan(TKDK) aldığı 2 milyon liralık hibe ile toplam 3 milyon lira sermayeli işletme oluşturdu. Günlük 1 ton süt üretim kapasitesine ulaşan işletmede, hayvanlar bileklerine takılan çip sayesinde adım adım takip ediliyor. Devlet desteği ile işlerini büyüttüklerini belirten Öztürk, Kadın yatırımcı olduğum için pozitif ayrımcılıkla karşılaştım. Bu da beni mutlu etti dedi. Sivas\'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel beldesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Halime Öztürk eşi 44 yaşındaki Şerafettin Öztürk ile birlikte işlerini büyütme kararı aldı. TKDK\'nin çiftçilere yönelik teşviklerinden haberdar olan çift, proje hazırlamaya karar verdi. Çeşitli araştırmalar yaptıktan sonra Halime Öztürk, kendi adına hazırladığı 3 milyon lira maliyetli proje hazırladı. Banka kredisi kullanarak tesisi oluşturdu. TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü\'ne sunduğu proje yüzde 65 hibe amaya hak kazandı. Halime Öztürk, modern süt üretme tesisi oluşturarak günlük 1 ton süt elde etmeye başladı. Sürü yönetim sistemini de uygulanmasıyla hayvanlardan aldıklarını günlük süt miktarını ikiye katladı. Daha önceden küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraştıklarını ifade eden Halime Öztürk Biz daha önceden bu işi yapıyorduk. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyorduk. Devlet bize böyle bir imkan sundu ve biz de bundan faydalanmak istedik. Devletimizin sayesinde böyle bir tesise sahip olduk. Buradaki hayvanları, binayı, aletleri kendi imkanımızla oluşturamazdık. Allah devletimizden razı olsun. Bize bu imkanı sağladı. Şu anda işimiz daha yeni yeni oturuyor. Hayvanlarımız yeni geldi, doğumları bitmek üzere. İnşallah daha iyi olacak dedi. POZİTİF AYRIMCILIK YAPILDI TKDK\'ya başvurduklarında kadın olduğu için kendisine pozitif bir ayrımcılığın yapıldığını belirten Öztürk, İşletmemize harcadığımız paranın yüzde 65\'ini devlet bize geri ödedi. Kadın yatırımcı olduğum için bana da pozitif bir ayrımcılık yapıldı. Bunlardan fazlasıyla yararlandık. TKDK\'ya da çok teşekkür ediyoruz. Bize her konuda destek oldular. Her gittiğimizde yardımcı oldular, sürekli aradılar, halen geliyorlar. En ufak bir sorunda arayıp yardım alıyoruz. Şu anda 56 tane büyükbaş hayvanımız, 45 tane de buzağımız var. Doğumlarımız devam ediyor. Şükür çok fazla bir buzağı kaybımız olmadı. Çünkü diğer etraftaki çiftlikleri duyuyoruz onlarda daha fazla kayıp varmış. Üretim çalışmalarımızla 1-2 sene içinde kredi borçlarımızı toparlamaya çalışacağız ifadesini kullandı. SÜT VERİMİ 2 KAT ARTTI Eski usul yetiştiricilikte hayvan başına günlük 10-11 litre süt aldıklarını yeni tesise geçmeleri ile birlikte süt veriminin neredeyse iki kat arttığını ifade eden Halime Öztürk, Hayvanlarımız simental ırkı. Süt bakımından verimli ırklar. Hayvan başı 19-20 litre süt alıyoruz. Sütlerimizi biriktiriyoruz. Soğuk hava deposunda birikiyor, bir kaç gün içinde de mandıra gelip alıyor. İşletmemiz şehir dışında olduğu için günlük veremiyoruz. Sütü saklama koşullarımız müsait. Her şey zaten burada el değmeden yapılıyor. Sütümüz çok kaliteli, yağ oranı çok fazla. Şu anda çıkan sütün tamamını mandıraya veriyoruz diye konuştu. HAYVANIN ATTIĞI ADIM DAHİ SAYILIYOR Aldıkları hibe ile birlikte tesislerine \'Sürü Yönetim Sistemi\'ni kurduklarını ve bu sistem sayesinde hayvanların her anının kontrol edildiğini ifade eden Öztürk Hayvanlarımızın ön ayaklarında bir çip var. Ahırımızda sürü yönetim sistemi var. Bu çip sayesinde hayvanlardaki süt veriminin ne kadar olduğunu, ne zaman doğduklarını, kaç yaşında olduklarını, ne kadar süt verdiklerini, kaç kere gelip yem yedikleri, günlük ne kadar yürüdüklerine kadar takip eden bir sistem. Ahırımız bu sisteme sahip. Ahırda çok hayvan var, hasta olanları kolaylıkla fark edemeyebiliyorsunuz. O çip sayesinde hasta olan hayvanla ilgili telefonumuza kısa mesaj geliyor. Hayvanın küpe numarasından hangisinin hasta olduğunu biliyoruz. Bu sayede hemen müdahalesini yapıp en kısa sürede hayvanın iyileşmesini sağlayabiliyoruz dedi.