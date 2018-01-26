(Görüntülü Haber) Özel İdare personeli Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta İl Özel İdare personelleri Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev almak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.



İl Özel İdare personeli, yaklaşık 100 kişi, gönüllü askerlik başvurusu için Kars Askerlik Şubesi\'ne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ile askerlik şubesi önünde toplanan grup, tekbirler getirerek Türkiye\'nin içinde bulunduğu bu süreçte her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını, şu an yürütülen operasyonda gerek görüldüğü taktirde katılmak üzere başvuru dilekçelerini vermek üzere geldiklerini dile getirdi.



Şube önünde grup adına konuşan İl Özel İdaresi İnsan Hakları Şube Müdürü Muharrem Güngör, \"Ülkemizi sınır hattında sorun teşkil eden Afrin\'in terör unsurlarından temizlenmesi ve özgürlüğüne kavuşması için cephede mücadele veren Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ve gerek görüldüğü takdirde bizler de omuz omuza bu mücadelede olacağımızı belirtmek isteriz. Bizler bugün başvuru yapmak için arkadaşlarımızla buraya geldik. Allah askerlerimizi ve ordumuzu korusun\" dedi.



Özel İdare personeli başvuru sonrası İstiklal Marşı\'nı okuyup şube önünden ayrıldı.