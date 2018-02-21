(Görüntülü Haber) Özel harekâtçılar Afrin'e dualarla uğurlandı

Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 22 polis, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak üzere dualarla ve kurban kesilerek Afrin\'e uğurlandı. Polislerin ailelerinin de katıldığı uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alacak Kocaeli Emniyeti Özel Harekât Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polisler, Derince\'de bulunan Şube Müdürlüğü\'nden Afrin\'e dualarla uğurlandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ile polis memurlarının ailelerinin katıldığı uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Bazı çocuklar göreve gidecek babalarının yanlarından ayrılamadı. İl Emniyet Müdürü Denizci göreve giden polis memurlarını tek tek uğurlayarak, \"Öncelikle yolunuz açık olsun diyorum. Hazırsınız ve size güveniyoruz ve bundan da eminiz. İnşallah güle güle gider, sağ salim de dönersiniz. Yolunuz açık olsun\" dedi. Eşi Murat Yılmaz\'ı uğurlamaya gelen Leyla Yılmaz, \"Hüzünlüyüm ama bir taraftan da mutluyum. İki duyguyu bir arada yaşıyorum. İnşallah sağ salim gelmesini temenni ve dua ediyorum. Rabbim tüm Mehmetçiklerin ve polislerin yâr ve yardımcısı olsun. Biri 3 ay 6 günlük, diğeri de 4 yaşında iki oğlum var. İnşallah babaları sağ salim dönecek\" diye konuştu. Kardeşi Zeki Şöhretli\'yi uğurlamaya gelen Aynur Şöhretli ise \"Erkek kardeşimi uğurlamaya geldik. Yolları açık olsun, Allah\'a emanet olsunlar ve sağ salim sevdiklerine kavuşsunlar. 23 yıldır polis memuru ve daha önce de sık sık buna benzer vedalar yaşadık. Fakat Afrin operasyonu daha bir farklı ve gururluyuz. Göreve giden Mehmetçik ve polislerimizle sağ salim döneceklerine inanıyoruz. Başarıyla dönecekler\" dedi. Vedalaşmaların ardından özel harekâtçılar kurban kesilerek uğurlandı.