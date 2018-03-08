(Görüntülü Haber) Özel Halk Otobüsü işletmecilerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında eylem

Mehmet İlkay ÖZER,Ozan URAL, Ertan KILIÇ/ İstanbul,(DHA) TÜRKİYE Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ve Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup Özel Halk Otobüsü işletmecisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında basın açıklaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden aylık 28 bin lira taşıma bedeli aldıklarını ancak maliyetlerinin 55 bin lira olduğunu belirten işletmeciler Cuma günü kontak kapatacaklarını açıkladı. \"HİÇBİR İŞLETMECİ ARKADAŞIM ŞOFÖR MAAŞINI ÖDEYEMİYOR\" Özel Halk Otobüsü sahibi işletmecisi bir grup, 23.30\'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında toplandı. Geldikleri Özel Halk Otobüsünün önünde toplanan işletmeciler üzerinde \"Sayın Cumhurbaşkanımız son umudumuz sizsiniz, batıyoruz\" yazan bir pankart açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden aldıkları taşıma bedelinin maliyetlerinin karşılamadığını belirten grup üyeleri adına Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası başkanı Kemal Çetin açıklama yaptı. Çetin, \"Bütün yaptığımız görüşmeler sonunda \'zararlarımızın karşılanamayacağını sadece 2 bin liralık öğrenci desteği verebileceklerini\' söylediler. Belediyenin kuruluşu olan Otobüs A.Ş.\'nin 45 lira maliyet çıkarmasına rağmen 30 bin lira alıyoruz. 15 bin lira zarar ediyoruz. Hiç bir işletmeci arkadaşım şoför maaşını ödeyemiyor. Biz günde 1 milyon insana hizmet veriyoruz. 2 bin 500 tane çalışanımız var\" dedi. \"CUMA GÜNÜ ARAÇLARIMIZI DURDURACAĞIZ\" Çetin taleplerinin karşılanmaması halinde Cuma günü kontak kapatacaklarını belirterek, \"Bütün işletmeci arkadaşlar belediyeye dilekçe verdik. Biz Cuma günü araçlarımızı durduracağız. İstanbul halkından özür diliyoruz. Biz her zaman diyaloga açığız. Biz yetkililerle görüşmeye, onlarla tekrar diyalog kurmaya hazırız. Aynı işi yapan İstanbul Büyükşehir\'e bağlı İİET otobüsleri günlük, 3 bin kilometre yapmasına rağmen maliyetlerinin 86 bin lira olduğunu biliyoruz. Biz günlük 8 bin ila 10 bin kilometre yapmamıza rağmen aylık 55 bin lira maliyetimiz var. Biz bu maliyetleri karşılayamıyoruz\" ifadelerini kullandı. Halk Otobüsü işletmecileri de zarar ettiklerini belirterek yetkililere seslendi. Grup yapılan açıklamanın ardından buradan ayrıldı.