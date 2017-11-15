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(Görüntülü Haber) (Özel Haber) Açılan damperiyle ışıklı yön tabelasına çarpan kamyon yükünü de otobana boşalttı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA Gece saatlerinde TEM Otoyolunda ilerleyen hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle aniden açıldı ve sürücüleri uyaran led ışıklı yön tabelasına çarptı

15 Kasım 2017 12:25

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA Gece saatlerinde TEM Otoyolunda ilerleyen hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle aniden açıldı ve sürücüleri uyaran led ışıklı yön tabelasına çarptı. Yön tabelası hasar alırken, kaçan kamyondaki hafriyat yükü de otobana döküldü Olay; Tem Otoyolu, İkitelli istikameti, Arnavutköy ayrımını geçtikten hemen sonra gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tem Otoyolundan Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametine giden ve plakası alınamayan içi yüklü hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Damperi açılan kamyon, sürücüleri uyarmak için otoban üzerinde bulunan led ışıklı yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön tabelası zarar görürken, kamyonun damperinde bulunan yük de otobana döküldü. İddiaya göre, hafriyat kamyonunun sürücüsü damperi tekrar kapatarak yoluna devam etti. Yoldan geçen sürücüler, yön tabelasının yıkılmak üzere olduğunu ve otobandaki hafriyat yükünü görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otobanda önlem alırken, otoban görevlileri de olay yerine gelerek yolda herhangi bir kaza riskine karşı sürücüleri uyarmak için ışıklandırma ve duba koyarak yolu tek şeride düşürdü. 2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU YOL TEMİZLENDİ Bu sırada itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek hasar gören ve tehlike arzeden yön tabelasını tamamen yerinden indirmek için çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri ve otoban görevlilerinin çalışması sonucu yön tabelası bulunduğu yerden kesilerek yol kenarına alındı. Daha sonra olay yerine gelen iş makineleri yola dökülen hafriyat yükünü temizlemek için çalışma başlattı. Otoban görevlilerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yoldaki hafriyat yükü tamamen temizlendi. Yolu yıkayan görevliler daha sonradan tek şeritten verdiği otobanı araç geçişine tamamen açtı. Polis ekiplerinin, yön tabelasına çarparak hasar veren ve yola hafriyat yükünü döken kamyonun plakasını belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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