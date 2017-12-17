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(Görüntülü Haber) (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) BAYRAMPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR(2)

* Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçakla yaralandı

17 Aralık 2017 12:41

* Bayrampaşa\'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçakla yaralandı. * Polis ekipleri, Sağmalcılar Viyadüğü üstünde olaya karıştığından şüphelenilen kişilerin bulunduğu iki aracı durdurdu. Araçlardaki şüpheliler gözaltına alınırken yaşanan hareketlilik DHA kameralarına yansıdı. Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / DHA İSTANBUL Bayrampaşa\'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla yaralandı. Olayın şüphelileri polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay saat 22:00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, modifiye araç tutkunu iki grup sosyal medya üzerinden organize olarak boş bir alanda buluştu. Araçlarıyla alana gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde olan bir polis memuru kavgaya müdahale etmek istedi. Kavganın arasında kalan memur bıçaklanarak hafif şeklide yaralandı. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan polis memuru ise Bayrampaşa Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. ŞÜHELİLER YAKALANDI Olaya karışan ve polis memurunu yaralayan kişilerin araçlarıyla birlikte kaçtığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli iki aracı Sağmacılar Viyadüğü üzerinde durduran ekipler araçtaki kişileri gözaltına aldı. Polis ekipleri ve viyadük üzerine gelen özel harekat polisleri elleri tetikte hazır bekledi. Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU Polis ekipleri kavganın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda çok sayıda mermi kovanına rastlandı. Yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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