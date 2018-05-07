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Spor

(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Görme engelli judocu Onur, olimpiyat madalyası istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) İzmir'de tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle başladığı sporda Görme Engelliler Judo Milli Takımıyla madalyalar kazanan Onur Taştan (27), "Hayatımda bir dönem boşluk yaşadım

07 Mayıs 2018 14:27

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) İzmir\'de tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle başladığı sporda Görme Engelliler Judo Milli Takımıyla madalyalar kazanan Onur Taştan (27), \"Hayatımda bir dönem boşluk yaşadım. Judo yapınca özgüvenim geldi. Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda altın madalya kazanmak\" dedi. İzmir\'de görme engelli dünyaya gelen Onur Taştan, 7 yaşında tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle sporla tanıştı. Anne, baba, amcası ve kuzenleri olmak üzere tekvando sporuyla ilgilenen ailenin bireyi olan Onur, bu branşta kazandığı başarılarla kısa sürede dikkati çekti. Görme yetisinin gittikçe azalmasıyla spora ara vermek zorunda kalan Onur Taştan, babasının tavsiyesiyle başladığı judoyla hayatında yeni bir sayfa açtı. Judodaki başarısıyla 3 yıl önce görme engelliler milli takımına seçilen Onur, kısa sürede Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü elde etti. Onur Taştan, katılmayı hedeflediği Avrupa ve dünya şampiyonasında Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Sporcu bir ailenin ferdi olarak judonun hayatındaki önemiyle hedeflerini anlatan Onur Taştan, \"Doğuştan görme engelliyim. Annem, babam, kuzenlerim, amcalarım sporcu. Ben de bu yolda devam ettim. Gözümden dolayı hayatımda bir dönem boşluk yaşadım. Judo yapınca özgüvenim geldi. Kendimi daha iyi hissettim. Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Hedefim her sporcu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, altın madalya kazanmak. Yakın zamanlı hedeflerim arasında dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonası var. Bu yarışmalarda en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğime inanıyorum\" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Onur Taştan salonda antrenör eşliğinde çalışırken - Onur Taştan ile röportaj - Spor aletlerinde çalışırken görüntüler Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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