(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben Taraftarımızın müthiş desteğiyle avantajlı bir skor elde edeceğiz

Takımda kendi aramızda EuroCup şampiyonluğu yaşayacağımızı konuşuyorduk

Ata SELÇUK-Ali DANAŞİSTANBUL,(DHA)

Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde Perfumerias Avenida\'yı iki maç sonunda geçerek adını finale yazdıran Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'nda kaptan Işıl Alben, Reyer Venezia ile oynayacakları final mücadeleleri öncesi Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu.

9 Nisan 2009\'da ilk kez Kadınlar Avrupa Kupası\'nı kazandıklarını hatırlatan Işıl Alben, Şimdi bir EuroCup finali arifesinde böyle bir günde camia olarak kenetlendiğimiz için çok mutluyum. Çünkü gerçekten çok güzel paylaşımlar oluyor. Çarşamba günü (Yarın) çok önemli bir ilk maça çıkacağız, rakibimiz kuvvetli bir takım. Daha önce iki Türk takımını çok etkileyici bir biçimde elediler ama biz de final eşleşmesi belli olduğundan bu yana rakibimize göre hazırlanıyoruz. Ben inanıyorum ki burada taraftarımızın müthiş desteğiyle avantajlı bir skor elde edeceğiz dedi.

TAKIMDA KENDİ ARAMIZDA EUROCUP ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYACAĞIMIZI KONUŞUYORDUK

Perfumerias Avenida ile oynadıkları yarı final serisi ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren kaptan Işıl Alben, Avenida bildiğiniz gibi EuroLeague şampiyonlukları yaşamış, İspanya şampiyonu çok önemli bir takım. Ama biz de her ne kadar dışarıdan bakıldığında sürpriz gibi görünse de ligdeki kötü gidişatın arkasından kendi aramızda konuşurken EuroCup şampiyonluğu yaşayacağımızı konuşuyorduk ve bunu hayal ediyorduk açıkçası. Koç da konuşmalarında şampiyon olabiliriz diyordu. İlk maçta çok büyük bir avantaj elde etmedik ama o skordan sonra da finale kalacağımızı inanıyorduk. Orada da çok zorlu bir atmosfer vardı. Avrupa\'nın en zorlu deplasmanı diyebiliriz. Tabii bizim rakiplerimiz için en zorlu deplasman her zaman Galatasaray deplasmanlarıdır. Ama inanıyorduk, o gün de çok güzel bir oyun planımız vardı. Sahaya koçun istediklerini yansıtabilirdik. Aslında bakınca zor bir deplasmanı kolaylaştırdık. Şu anda o maç bitti, tamamen finale konsantre olarak rakibimize yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten iyi bir takıma karşı oynayacağız diyerek sözlerini noktaladı.