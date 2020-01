(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, DHA'ya konuştu! (4)

\"Galatasaray\'ın bünyesinde her zaman en az 2 dünya yıldızı olmak zorundadır\" \"Badou Ndiaye\'yi biz göndermek istemedik. Maalesef kendisi gitmek istedi\" \"Dünyanın tepesine oynayacak bir takım kuracağız\" \"Çok ciddi, yıllardır ertelenmiş mali sorunlar var. Biz bunu çözümlemeye geldik\" \"Galatasaray\'ın içinde bulunduğu mali durumu inşallah Divan toplantısında açıklayacağım, şeffaflık sözü verdik\" \"Mali yapıyı düzeltme adına sihirli değnekle gelmiyoruz. Yellow Friday hareketiyle yıllık satışın yüzde 7\'si 2 günde yapıldı. Türkiye\'nin en büyük camiası Galatasaray\'ın çok ciddi bir sosyal refleksi var\" \"Önemli olan şampiyonluk. Takımımızda istediğimiz şey amatör ruh. Fatih hocamızın gelişi takıma bir ruh vermiş\" Gürkan DURAL - BURSA,(DHA) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Badou Ndiaye\'nin aklının menajeri tarafından karıştırıldığına işaret ederek, \"Maalesef Ndiaye kendisi gitmek istedi\" dedi. Transferlere ilişkin ise Başkan Cengiz, \"İnşallah biz devam edeceğiz ve önümüzdeki mayıs ayından sonra dünyanın tepesine oynayacak bir takım kuracağız. Galatasaray bir dünya takımıdır, her zaman bünyesinde en az 2 dünya yıldızı olmak zorundadır\" diye konuştu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Bursa\'da Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray Futbol Takımı\'nın gidişatını değerlendiren Başkan Mustafa Cengiz, şu an bir ivme yakaladıklarını belirtti. Değişimin her zaman iyi olduğuna işaret eden Başkan Cengiz, \"Takımımızda istediğimiz amatör ruh. Sen profesyonelsin, ücretini alıyorsun, düzgün alamıyor olabilirsin şu anda o da var ama biz, terinin son damlasına kadar sahada mücadele eden sporcular istiyoruz. Biz onlara profesyonelliğin gerekliliklerini yani maddi koşulları sağlamakla yükümlüyüz. Birçok sorun var maddi anlamda fakat taraftara şunu söyleyebilirim; biz oyuncularımızın gözlerinde o parıltıyı gördük. Fatih hocamızın gelişi bir ruh vermiş. Takımımız iyi bir ivme yakaladı, bizim amacımız bu ivmenin sürmesi. Tabii ki inişler çıkışlar olabilir fakat önemli olan hedefe ulaşmak, maratonu 1\'inci tamamlamak. Fatih hocamızın da bunu tamamlayacağına inanıyorum\" dedi. \"3 İŞ GÜNÜNDE KİMİ, NASIL GETİRECEKSİNİZ?\" Ara transfer döneminde Galatasaray\'ın sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere cevap veren Başkan Cengiz, bir programda sarf ettiği dünya yıldızlarının geleceği yönündeki sözlerine de açıklık getirerek, \"Ben aynı programda diyorum ki mazbatayı aldığımız günden sonra devir teslim ile birlikte bize kalan 3 iş günü. 3 iş gününde siz kimi, nasıl getireceksiniz, nasıl bir mantıkla onu bağdaştırdılar anlamadım. Dediğim şu; Galatasaray bir dünya takımıdır, her zaman bünyesinde en az 2 dünya yıldızı olmak zorundadır. Yoksa ara transfer döneminde 3 günde ben Superman\'i getireceğim demek zaten anlamsız olur. Yine de biz elimizden geleni yaptık\" diye konuştu. \"NDIAYE\'Yİ GÖNDERMEK İSTEMEDİK\" Galatasaray\'dan devre arası transfer döneminde İngiliz ekiplerinden Stoke City\'ye giden Badou Ndiaye\'nin transfer sürecine dair konuşan Başkan Cengiz, \"Biz göndermek istemedik. Maalesef Ndiaye kendisi gitmek istedi. Önce hocamıza \'kalmak istiyorum\' dedi. Kalmak istiyorum deyince biz asla \'Ndiaye\'yi satalım, mali sorunu halledelim\' demedik, hedefimizde yoktu. Biz geldiğimizde önümüzde 14.5 milyon Euro\'luk bir teklif vardı. Almadığım dediği bir yüzde 10 menajer ücretli bir teklif bulduk. Bir de 600 bin Euro istiyorlardı, biz bunları tabii hocamız istemediği için reddettik\" ifadelerini kullandı. \"NDIAYE\'Yİ MENAJERİ ZEHİRLEMİŞ\" Ancak daha sonra yaşanan gelişmeleri de aktaran Başkan Cengiz, \"Sonunda nedense, Ndiaye\'nin enteresan bir menajeri var, o nasıl yaptıysa hocamın tabiriyle çocuğu zehirledi. Ndiaye çok iyi, temiz bir çocuk. Sevgili hocam görüştüğünde \'bu çocuğu zehirlemişler\' dedi, göndermem gerek. Biz anlaşamazsak hocamız 3 gün içinde tekrar alabileceğini söyledi. Bu arada Stoke City çok bastırdı. Bunun tabii Dünya Kupası var, biz de yüzde 15 pay koydurduk, satılması muhtemel olduğu için. 16 milyon Euro\'ya getirdik, ayrıca istenen komisyonu yüzde 1 milyon Euro\'da tuttuk, yüzde 10\'da tutmadık. 600 bin Euro\'yu ödemeyiz dedik ve netice olarak Galatasaray\'a minimum, ileriki satışlar hariç 2.7 ile 2.8 milyon Euro artı gelir sağladık. Bununla övünüyoruz\" açıklamasını yaptı. \"DÜNYANIN TEPESİNE OYNAYACAK BİR TAKIM KURACAĞIZ\" Devre arası transfer dönemini sevmediğine işaret eden Başkan Cengiz, \"Maalesef çok iyi futbolcuları çok özel bir durum olmazsa ara dönemde bulamıyorsunuz. Zaten seçim dönemi, yönetim yeni gelmiş, hocam da çok yeni, hocamın da kendi projeksiyonunu yapabilmesi için yeterli süresi yoktu. İnşallah biz devam edeceğiz ve önümüzdeki Mayıs ayında dünyanın tepesine oynayacak bir takım kuracağımıza ve bütün seyirciyi çekeceğime, projelerimizi realite haline getirebileceğimize olan inancımızı muhafaza ediyoruz\" şeklinde konuştu. \"MALİ SORUNLARI ÇÖZÜMLEMEYE GELDİK\" Galatasaray Spor Kulübü\'nün mali yapısını değerlendiren Başkan Mustafa Cengiz, \"Mali açıdan bütün kulüpler gibi Galatasaray da, alay-ı vala bir durumda değil, zorluklar çok. Özellikle yıllardır birikmiş sorunlar giderek kaldırılamaz hale geliyor, bu Türk futbolunun da, Galatasaray\'ın da sorunu. Biz bunu çözümlemeye geldik. Çok ciddi, birikmiş, ertelenmiş sorunlar var hem sistemsel olarak yıllardır oturmayan hem de mali olarak çözülmemiş, sürekli ertelenmiş mali sorunlar var\" dedi. \"MALİ DURUMU DİVAN TOPLANTISINDA AÇIKLAMAYA ÇALIŞACAĞIM\" Mali sorunlardan bahsederken enkaz edebiyatı yapıp işin içinden sıyrılmak istemediklerinin altını çizen Başkan Cengiz, \"Çok açık ve net söylüyorum, yaklaşık 7 iş günüdür iş başındayız. İmza sirkülerlerimiz evvelsi gün tamamlandı. Biz yerindelik raporuyla içinde bulunduğumuz mali durumu koordinatlarıyla enine boyuna ölçme noktasındayız. İnşallah bir noktaya geleceğiz. Galatasaray\'ın içinde bulunduğu mali durumu inşallah ilk Divan toplantısında, açıklamaya çalışacağım. Çünkü biz hem camiamıza, hem genel kurul üyelerine, hem bizi seçen ve seçmeyenlere şeffaflık sözü verdik, mücadele devam ediyor\" şeklinde konuştu. \"SİHİRLİ DEĞNEKLE GELMİYORUZ\" \"Mali yapıyı düzeltme adına biz sihirli değnekle gelmiyoruz. Öncelikle camianın gücüne inanıyoruz\" ifadelerini kullanan Başkan Cengiz, \"Camia çok küçük hamlelerle kendini test etti. Dünyada olabilecek en büyük sosyal hareketi \'yellow friday\'i yarattı. Taraftarımız bir günlük satışı 10 katına çıkardı, müthiş bir satış yaptı. Yıllık satışın yüzde 7\'sini 2 günde yaptı. Müthiş bir rakama ulaştı. Bu tabii ki yetmez ama şunu gösterdi demek ki Galatasaray\'ın, Türkiye\'nin en büyük camiasının çok ciddi bir sosyal refleksi var. Bu sosyal refleks tabii ki bir ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. Bunun nakde dönüşmesi gerekiyor. Bizim mali sorunumuz var. Bunlar küçük projeler, örneğin 70 adet locamızın boş olduğunu öğrendik. Şimdi neredeyse günde 4 loca satıyoruz. İnşallah bu hız kesmez, bu da çok ciddi bir gelir\" sözlerine yer verdi. \"DEVLET DE KAZANACAK, BİZ DE KAZANACAĞIZ\" Riva ve Florya ile ilgili projelerinin hala devam ettiğine işaret eden Başkan Cengiz, \"Özellikle Florya ve Riva\'nın satışından elde edilecek hasılatın maksimize edilmesi için bir takım politikalar geliştirmeyi düşünüyoruz, devlet ile birlikte davranacağız. Biliyorsunuz devletin bu olaydan yüzde 20 geliri var. Devlet de kazanacak, biz de kazanacağız. Biz devlet ve milletin kazanmasından da çok mutlu oluruz çünkü Galatasaray da devlet ve milletin parçalarından birisidir. Biz Riva ve Florya\'nın dışında Turkcell\'i inceleyeceğiz. Proje ile ilgili 2 görüş var. Turkcell çok değerli bir kurumumuz, bu projeden en iyi hasılatı nasıl alabiliriz bunu irdeleyeceğiz ve çok kısa vade için ancak bunları söyleyebilirim\" açıklamasında bulundu. Başkanlığı döneminde spor kamuoyunu nasıl bir Galatasaray\'ın beklediğine yönelik de cevap veren Başkan Cengiz, bu durumu \"Galatasaray bir tutku, armanın peşinde koşan çılgın insanların bir yumağı, oluşumu. Rakiplerimize saygı esası üzerinde bizim saygınlığımızın artacağını düşünüyoruz. Biz Galatasaray\'ın ve bütün Türk takımlarının da dünyanın tepesine oynamasını istiyoruz\" şeklinde tanımladı. \"BASKETBOLDA AYRI BİR ANONİM ŞİRKET KURMA PROJELERİMİZDEN BİRİSİ\" Ayrıca Galatasaray\'ın bin 450 sporcuya 13 branşta hizmet verdiğinin altını çizen Başkan Cengiz, amatör branşlara ise desteklerinin süreceğini belirterek, \"Galatasaray adının olduğu her yerde sonsuz başarı ve tepe noktası olmalı. Bize nasip oldu, 1 haftadır biz geldikten sonra bütün branşlarda galibiyetler aldık bu bizi çok mutlu etti. Bunun sürmesini istiyoruz. Basketbolda ayrı bir anonim şirket kurma projelerimizden birisi. Voleybolda gördüğüm çok müthiş bir aile havası var, kenetlenme var. Çok çok iyi bir hava gördüm ve inşallah amatör sporları da hem ülkeye hizmet hem de Galatasaray\'ı en üste taşıma bağlamında en iyi hale getirmeye çalışacağız\" dedi. \"SOSYAL BİR OLGUYUZ\" Önemli olanın şampiyonluk olduğunu dile getiren Başkan Cengiz sözlerini şöyle noktaladı: \"Galatasaray sadece şampiyonluğu hedefler. 2\'nci bile olsa bundan mutlu olmaz, onu söyleyelim. Bütün büyük camialarda olduğu gibi. 2\'nci büyük projemiz şampiyonluk. Kadın voleybol takımımızı ziyaret ettim. Onlar da çok iyi gidiyorlar. Biz ilgi gösteriyoruz, gayret onlardan oluyor. Tabii olumuz bir şey de yaşadık. Yenişehir\'de çok üzüldüğüm bu acı olayı gördük, üzüldük. Orada üzülüyorsunuz, buraya geliyorsunuz bu genç insanları görüyorsunuz, onların kazanma arzusunu, onlardaki amatör ruhu hissedebiliyorsunuz zaten biz sosyal bir olguyuz. Bu sizi mutlu ediyor.\"