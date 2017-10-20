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Spor

(Görüntülü Haber) (Özel) Fenerbahçe'nin eski yöneticisi evinde ölü bulundu

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Ozan URAL / İstanbul,(DHA) Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, iş adamı Nuri Yönver, Bebek'teki evinde ölü olarak bulundu

20 Ekim 2017 12:59

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Ozan URAL / İstanbul,(DHA) Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün eski yöneticilerinden, iş adamı Nuri Yönver, Bebek\'teki evinde ölü olarak bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi bulunmayan Yönver\'in düşme sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Paşa Caddesi Bornova Sokak\'ta oturan Nuri Yönver\'e tüm gün aramasına rağmen ulaşamayan apartman görevlisi, akşam saatlerinde, daire penceresinden içeri baktığında iş adamının yerde yatar vaziyette olduğunu gördü. Görevli, Yönver\'in yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırmaya hazırlanırken, apartman görevlisi, sonradan temin edilen yedek anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. Görevli, 65 yaşındaki Nuri Yönver\'i, yatak odasında, yüzü koyun yerde yatar şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Fenerbahçe Spor Kulübü\'nde 2\'nci başkanlık yaptığı da öğrenilen Yönver\'in ölmüş olduğu belirlendi. Yönver\'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme polisleri, ceset ve dairede incelemelerde bulundu. Akmerkez\'in eski ortaklarından olduğu öğrenilen Nuri Yönver\'in cenazesi, incelemelerin ardından, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ya da djarp izine rastlanmayan Yönver\'in, düşme sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

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