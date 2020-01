(Görüntülü Haber) (özel) Ersan Ercan: ''Okul sporlarına girersek alttan 10 binlerce bilardocu gelecek''

\'\'Gençler olmadan bilardonun temellerini atamayız\'\'





\'\'2017 yılını 15 madalya ile tamamlamak istiyoruz\'\'





MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -





Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, \'\'Okul sporları arasına girersek alttan on binlerce bilardocu gelecek\'\' dedi.



Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 3\'üncü etabının Balıkesir\'de 12-19 Eylül tarihlerinde yapılacağını aktaran Başkan Ersan Ercan, \'\'İlk 2 etap Antalya ve Giresun\'da oynandı 4 etapta bitecek. Bunun yanında pool bilardoda Antalya\'da Ekim ayı sonunda ikinci etabımız olacak. Yazdan sonra dönemimiz çok sıkı başladı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarımız tamamen dolu. Aralık ayında ise her iki branşın finalleri yapılacak ve 2018 yılının milli takımı ile Türkiye şampiyonları belirlenecek. Kıyasıya bir mücadele bizi bekliyor ve umarım her zaman hak eden Türkiye şampiyonu olur\'\' dedi.



\'\'OKUL SPORLARINA GİRERSEK ALTTAN 10 BİNLERCE BİLARDOCU GELECEK\'\'



Genç nesile oldukça önem verdiklerini ifade eden Başkan Ercan, \'\'Bunun da meyvelerini görmeye başladık. Poolda tarihinde ilk defa geçen Samet Değirmenci ile ay madalya kazandık. Pool bilardoda Avrupa 3\'üncüsü oldu. Doğukan Çorbası 3 bantta Avrupa 3\'üncüsü oldu. Biz her zaman gençlerde 1, 2 ve 3\'üncülüklere hazırız, bildiğimiz dereceler bunlar. Gençleri bilardoya çekmek için çok ciddi hamlelerimiz var ve gerçekten onlar olmadan biz bilardonun temellerini atamayız diye düşünüyorum. Lisans yaşını 8\'e indirdik ve okullara bilardoyu sokmak için azami gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğümüz konuya oldukça sıcak bakıyorlar. Belki 1 sene içerisinde bilardoyu okul sporları içerisinde göreceğiz. Bu bizim için en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Şu anda Türkiye\'de 100\'ü aşkın okulda bilardo dersi veriliyor öğrenciler bilardoyu seçmeli ders olarak görüyorlar ama okul sporları arasına girersek bu resmiyet kazanacak ve alttan on binlerce bilardocu gelecek\'\' diye konuştu.



\'\'2017 YILINI 15 MADALYA İLE TAMAMLAMA İSTİYORUZ\'\'



Bu yıl şu ana kadar Avrupa ve dünya şampiyonluklarında toplamda 10 madalya kazandıklarını ve Aralık ayına kadar çok ciddi turnuvaların olduğunun altını çizen Başkan Ersan Ercan, \'\'Biz bbu madalya sayısını 15\'e çıkarmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar kazandığımız madalya sayısı bile bizim için tatmin edecek durumda. En son dünya kupası 3\'üncülüğü kazanmıştık özellikle Almanya Branderburg\'da 4 tane madalya ile dönmüştük ki 2 tanesi Avrupa şampiyonluğuydu. Eylül Kibaroğlu kadınlarda Avrupa pool 3\'üncüsü oldu bizim için çok değerli bir madalyaydı. Aynı şekilde Gülşen Degener\'de dünya 3\'üncülüğü kazanmıştı. Hem büyüklerde hem de gençlerde bu sene toplamda 10 tane madalyamız var inşallah sene sonunu çok daha güzel madalya sayısı ile tamamlarız\'\' şeklinde konuştu.