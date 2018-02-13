(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Dayakçıya tahrik ve iyi hal indirimi!..

Wushu antrenörünün boğazına bıçak dayadı, yere yatırdı, tokatladı ve 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı Dayak yiyen ve ölümle tehdit edilen antrenör ise spordan 2 yıl men edildi Ercan ATA, ANKARA / DHA Türkiye Wushu Federasyonu\'nun, Edirne\'de 3 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen 3. Açık Balkan Wushu Şampiyonası\'nda antrenörlerden Şenol Kaysi\'yi otel yemekhanesinde bıçakla tehdit edip yere yatırarak defalarca yüzüne tokat atan Devrek İlçe Spor İl Müdürlüğü çalışanı Bekir Kaya\'ya bu olay sonrası ceza indirimi yaparken, Şenol Kaysi\'ye ise iki yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği ortaya çıktı. Aralarında sorun olduğu ve kaldıkları otelin yemekhanesinde kahvaltı yaparken telefonla konuşan Şenol Kaysi\'nin yanına gelerek önce tehdit edip sonra boğazına bıçak dayayarak yere yatıran ve defalarca yüzüne tokat atan Bekir Kaya arasında yaşananlar mahkemeye taşınmıştı. Dava adli makamlarda sürüyor. Wushu Federasyonu Disiplin Kurulu ise bu olayı 28.02.2017\'de karara bağlamış. Wushu Federasyonu Disiplin Kurulu\'nun verdiği karar spor camiasında şok etkisi yarattı. Dayak atan cezasını doldurdu, dayak yiyen ise halen cezasını çekiyor çünkü Kaya\'ya tahrik ve iyi hal indirimi yapılarak 8 ay verilirken, dayak yiyen taraf Kaysi\'ye ise 2 yıl ceza kesilmiş. Şöyle ki; Wushu Disiplin Kurulu Başkanı Altan Balantekin, Başkan Yardımcısı Tümer Türkeş Genç ve Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Rasim Balantekin\'den oluşan kurulda verilen kararda, Şenol Kaysi hakkında Wushu Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatı\'nın 19.1 maddesiyle 1 yıl, 51.1 maddesiyle de cezasının bir kat artırılarak iki yıl ceza verilmesine karar verildi. Aynı Disiplin Kurulu, Şenol Kaysi\'nin dilekçesinde yer alan iddiaya göre hakkında tacizden ertelenmiş cezası bulunan ve Devrek İlçe Spor İl Müdürlüğü\'nde çalışan Bekir Kaya hakkında ise, \"Disiplin ve ceza talimatının 19.1 maddesinden bir yıl, 51.11 maddesiyle de artırım yapılarak iki yıl ve disiplin ve ceza talimatının 46.1 maddesi uyarınca tahrik nedeniyle 2/3 oranında iyi hal indirimi yapılarak 8 ay hak mahrumiyetine karar verilmiştir\" denildi. HAKKINI SPOR TAHKİM KURULU\'NDA ARIYOR Olayla ilgili konuşan Şenol Kaysi, \'\'Bekir\'le aramızda tartışma olduğu doğrudur. Ama benim yanıma otelde kahvaltı yaparken geldi ve ben telefonda konuşurken boğazıma bıçak dayayarak \'seni öldürürüm\' dedi. Ardından beni yere yatırarak defalarca vurdu. Benim anlamadığım, federasyonun salon içi disiplin talimatlarına göre cezalandırıldım. Bana yapılanları dahi izlemediler. Otelde yaşanan bu olayı salon içi talimatlarına bağlayarak bana 2 yıl ceza verdiler. Ama dayak atana 1 yıl 2 ay indirim yaptılar. Bu nasıl iş anlamadım. Görüntüler ortada. Hakkımı mahkemelerde zaten arıyorum. Spor Tahkim Kurulu\'na gittim ama hala bir ses yok\'\' diye konuştu. Mahkemeye taşınan olay için artık yargının kararı bekleniyor.