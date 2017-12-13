(Görüntülü Haber) (Özel) Darp edilen futbolcu Mertcan Çam "Futbolu bırakırım, davamdan vazgeçmem"

Trabzonspor\'dan Şanlıurfaspor kulübüne kiralanan ve burada futbol hayatını sürdürürken alacakları nedeniyle Kulüp Başkanı Emin Yetim tarafından darp edildiği iddiasıyla gündeme gelen Mertcan Çam, yaşadıklarının psikolojisini bozduğunu söyledi. Mertcan Çam, Gerekirse futbolu hiçe sayarım ama davamdan vazgeçmem dedi.

Yaşadıklarını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) anlatan 22 yaşındaki genç oyuncu, ?Alacaklarım yüzünden kulübü federasyona vermiştim. Uzun bir süre paramı alamamıştım. Annemle babama ev almıştım. Ödeme tarihleri geçmişti. Evi aldığımız kişi tanıdık olduğu için sürekli erteliyorduk. En sonunda ertelemeye yüzüm kalmadı. Daha sonra evi geri alınca bende bu duruma sinirlendim ve hakkım olan parayı almak için federasyona başvuruda bulundum. Perşembe günü başvurumu yaptım, pazartesi günü kulübe ulaştı. O gün antrenman 19.00?daydı saat 18.00?de arkadaşlarımla fitnessa inecektim. O ara başkan beni çağırdı. Yanına gittim benim kağıdım da oradaydı. Başkan ?bu ne lan? dedi. O ara başıma sert bir şamar vurdu. Ben de büyüğümdür vurdu ama daha sonra konuşacak herhalde dedim. Sonrasında bir de yumruk vurunca sersemledim ve yere düştüm? diye konuştu.

?SENİ KÖPEK KULÜBESİNE BAĞLAYACAĞIM?

Yere düşünce kendisine tekme atmaya başladıklarını söyleyen Mertcan, şöyle devam etti

?Bana vururken, ?Başkanım yapma? dedim. O ara yakamdan tuttu ayağa kaldırdı. Köpekten çok korktuğumu da biliyordu. ?Seni köpek kulübesine bağlayacağım it? dedi bana. Daha sonra beni kapıya doğru sürükledi. O ara ikinci başkan ve şoförü geldiler. Ayırmaya geldiler sandım ama başkanın şoförü de ansızın burnuma sert bir şekilde vurdu. Yere düştüm ve tekme atmaya başladılar. O ara muhasebeci geldi ?Başkanım yapma? derken ben de o boşlukta kaçtım. Koşarken arkamdan arabayla gelmeye başladılar. Ben inşaata saklandım, onlar farklı bir yere gittiler. Kayıtlar poliste de var. Yaklaşık 20 dakika taksilerin olduğu yere koştum. ?Başkan aradı seni arabaya alamayız? dediler. Daha sonra çaresizce üzerimde spor ayakkabı, şort ve yağmurlukla koşmaya devam ettim. Telefon da yoktu üzerimde. Bir tanıdık ağabey geldi aklıma. Onun yanına gittim ve o da arabasıyla beni Erzincan?a kadar götürdü.?

BAKAN SOYLU DEVREYE GİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu?dan bu olayda önemli destek aldığını anlatan Mertcan Çam, ?İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da sağolsun devreye girdi ve onun sayesinde bu olay büyüdü. Sonrasında haberler çıktı. Ben de ağabeyimi aradım. Erzincan?dan sonra araba gitmedi. Polisler beni aldı ve daha sonra darp raporu aldık. Sonrasında da ağabeyim beni alarak Trabzon?a döndük? dedi.

?GEREKİRSE FUTBOLU HİÇE SAYARIM YİNE DE BU DAVADAN VAZGEÇMEM?

Sonuna kadar hakkını arayacağını ifade eden genç oyuncu, ?Hukuki süreç devam ediyor. Bu işin arkasındayız. İsterlerse orta yolu bulmaya çalışsınlar, araya adam soksunlar, kendimi ortaya koyarım, futbolu hiçe sayarım ama asla bu davadan vazgeçmem. Bu olay herkese olabilirdi. Arkadaşlarım da orada ama korkuyorlar, bir şey diyemiyorlar? ifadelerini kullandı.

?TOPLAM 260 BİN LİRA ALACAĞIM VAR?

Daha önce böyle bir sorun yaşamadığını kaydeden Mertcan Çam, şöyle devam etti

?Geçen sene de Şanlıurfaspor?daydım. Sözleşmem bitmişti, yanlarına çağırdılar paramı verecekler zannettim ama yine bir şey olmadı. Geçen yıl 88 bin lira alacağım vardı. Bunu federasyona verdim, onaylanmıştı. 6 ay içerisinde para yatacak. Bunu bile bile yine sözleşme imzaladılar benimle. Anlaştık, imzaladık. Belirli şartlar var, bunlara uyulmadı ve ben yine federasyona şikayet ettim. Toplam 260 bin lira alacağım var.?

?PSİKOLOJİM BOZULDU?

Yaşanan olayların kendisini çok etkilediğini anlatan Mertcan, ?Psikolojim çok bozuldu. Psikiyatriye gittim. İlaç yazdı, rapor verdi. Çok değişik şeyler yaşadım. Bundan sonrasında ne olacak bakacağım. Benim Şanlıurfa halkı ile ya da kulüple hiçbir sıkıntım yok. Herkes beni sever. Asla da bir sıkıntı yaşamadım. Benim sorunum kişilerle. Şanlıurfa sayesinde para kazandım, nam yaptım? dedi