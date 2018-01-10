(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Bursasporlu Barış Yardımcı: "Futbolu Bursaspor'da bırakmak istiyorum"  

\"Hikayem ibretlik olmalı\"

\"Yabancıların çokluğu Türk oyuncuların çıkışlarına engel\"

\"Paul Le Guen, sabahtan akşama kadar Bursaspor için uğraş veriyor, çoğu zaman tesislerde kalıyor. Harıl harıl bizler için çalışıyor\"

Gürkan DURAL/ANTALYA,(DHA)

Bursaspor\'a bu sezon dahil olan Barış Yardımcı, futbolu burada bırakmak istediğini dile getirdi. Tecrübeli savunmacı, yabancı kuralı tartışmaları için \"Yabancı oyuncuların çokluğu Türk futbolcuların çıkmalarına engel\" derken, eski takımı Gaziantepspor\'un bugünkü durumunu da değerlendirdi.

Bursaspor\'da bu sezon takımın en istikrarlı isimlerinden Barış Yardımcı, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Antalya kampının iyi geçtiğini belirten 25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig\'in ilk yarısında takımının performansını değerlendirdi. İlk yarının büyük maçlar dışında kendileri için güzel geçtiğine değinen Barış Yardımcı, \"Çünkü üzerimizdeki hiçbir takımdan galibiyet alamadık. 40 yılda bir denk gelir böyle şeyler, bu da bu sene bize denk geldi. Sadece Göztepe ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldık, onun dışında üzerimizdeki tüm takımlara mağlup olduk. Üst sıralar ile aradaki makas çok açık değildi, 2 maç alabilseydik biz de yukarıyı yakalayabilirdik. İkinci yarıya zor maçlarla başlayacağız\" dedi.

\"BİZE ÇOK YÜK BİNİYOR\"

Teknik direktör Paul Le Guen\'in sezon içerisindeki oyun sisteminde değişikliğe gitmesini de değerlendiren Barış Yardımcı, \"Ben normalde milli takım alt kategorilerinde orta saha, sol bek ve stoper mevkilerinde de oynadım ama sağ açık gibi hiç oynamıştım. Oynadığımız mevki gerçekten zor. Hem Aziz Behich\'e hem de bana çok yük biniyor. Sürekli oyunun içerisinde olmak zorundayız, kondisyon isteyen bir yer. Galip de gelince hocamız da bırakmak istemedi. Aynı sistem ile devam edeceğiz, 17 maçlık ligdeki sürede ilk 5\'te ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz\" diye konuştu.

\"HİKAYEM İBRETLİK OLMALI\"

Yaşının henüz erken olduğunu ve Avrupa kupalarında oynamayı çok istediğinin altını çizen Barış Yardımcı, kariyerinde dalgalanmalar yaşadığını söyleyerek, \"Hedefim A Milli Takım\'da oynamaktı, bunu başardım. A Milli Takım\'ın formasını ilk kez giydim ama çalışacağım, bırakmak yok. Genelde Türk oyuncular buraya sıçradıktan sonra bir gevşeklik baş gösterir ve kariyerleri 2\'nci Lig, 3\'üncü Lig derken bakmışsınız bitmiş. Kariyerime başlarken çıta yukarıdaydı, Fenerbahçe altyapısında oynadım. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada yetiştim. Bir anda dibe vurdum, 3\'üncü Lig\'e gittim. Benim oradan gelip tekrardan milli takıma kadar çıkmam oraya katılmam, hem benim için hem de genç oyuncular için ibretlik olmalıdır. Çünkü yukarıdan başlıyorsunuz, aşağı düşüp en altını görüyorsunuz. Ondan sonra tekrar zirve yapıyorsunuz, 4 sene içerisinde A Milli Takımı yakalıyorsunuz\" ifadelerini kullandı.

\"FUTBOLU BURADA BIRAKMAK İSTİYORUM\"

Bursaspor\'a uzun yıllar hizmet etmek istediğini belirten Barış Yardımcı, \"Türk oyuncularımızın yetenekleri olduğunu biz de biliyoruz. Yıllarca birlikte oynadık ama futbolcuların 1-2 maç milli takımda oynadıktan sonra \'biz olduk\' mantığına gelmesinin ardından futboldan kaybolup gidiyorlar. Benim kişisel hedeflerim belli, Bursaspor\'a Gaziantepspor\'dan geldim. Çok şükür bütün maçlarda oynuyorum. Buraya en iyi katkıyı yapıp futbolu da burada bırakmak istiyorum\" şeklinde konuştu.

\"MİLLİ TAKIM EN ÜST YER\"

A Milli Takım kadrosuna sonradan dahil edilen Barış Yardımcı, bunun için bir kırgınlık yaşadığını söylerken, \"Erken çağrılmayı bekliyordum, erken çağrılmayınca bir kırgınlık oldu. İnsan üzülüyor ister istemez, pasaportlar istenmiş. Gaziantep\'e arkadaşlarımın yanına gittim. Aradılar, milli takıma çağrıldığımı söylediler. Keşke en başında çağrılsaydım, daha farklı duygularla giderdim yine heveslendim ama ilk günkü gibi dolu dolu olmadı. Kamp ortamı, seyahatler, a\'dan z\'ye bir futbolcunun görebileceği en üst seviye bir yer. Güzel bir yer. Tekrardan milli takımda forma giymek istiyorum. Orası gerçekten zor bir yer, dışarıdayken rahat konuşabiliyorduk futbolculara karşı, oranın içerisine girince gördük ki gerçekten milli takımda oynamak zormuş\" açıklamasını yaptı.

\"LE GUEN HARIL HARIL ÇALIŞIYOR\"

Paul Le Guen\'i de değerlendiren 25 yaşındaki oyuncu, Fransız çalıştırıcının kendi gözleri önünde rahatsızlık geçirdiğini belirterek, \"Sabahtan akşama kadar Bursaspor için uğraş veriyor, çoğu zaman tesislerde kalıyor. Bizler için harıl harıl çalışıyor. Le Guen kariyerli bir hoca, bize fikirlerini anlatmaya çalışıyor. Biz de uygularsak iyi oluyor, uygulamazsak mağlup oluyoruz\" dedi.

\"GAZİANTEPSPOR DESTEKSİZ KALDI\"

Gaziantespor\'da 3 yıl boyunca oynayan ve kırmızı siyahlı ekipten Bursaspor\'a transfer olan Barış Yardımcı, eski kulübünün bugün yaşadığı çalkantılı dönemler için de şunları söyledi:

\"Maddi sıkıntılar benden önceki 2 yıl öncesinde de varmış. Ben de gittiğimde kendimi o sıkıntının içerisinde bulundum. Ama biz yerli oyuncular olarak mücadele ettik, ligden düşmedik. 1 tane gol atıyorduk, 1-0 kazanıyorduk maçları. Tanınan çok fazla futbolcu yoktu ama işin içinde mücadele vardı. Okan Buruk ile, Mutlu Topçu ile ve Sergen Yalçın ile ligde kalmayı başardık. Ama ne zaman yabancı kontenjanı kuralı açıldı, bu Gaziantepspor\'u o dönem düşüren etkenlerden birisi oldu. 14 yabancı aldılar, Türkler biraz kenara çekildi, biz de taşın altına ne zaman elimizi sokmayı bıraktık; yabancılar dolaşmaya başladı. Suç bizde de var. Şehir, Gaziantespor\'a desteksiz kaldı, yeterince desteği vermedi. Bugün kapanma aşamasına geldi. Üzülüyoruz tabii, 3 sene emek verdim. İlk çıkışımı orada yakaladım, o saatten sonra yeniden buralara gelmek zor.\"

\"YABANCILARIN ÇOKLUĞU TÜRK OYUNCULARIN ÇIKIŞLARINA ENGEL\"

Yabancı kuralı tartışmaları hakkında da görüş bildiren Barış Yardımcı, \"Ben yabancı kuralına karşı değilim ama şu bir gerçek; fazla olmasın, bize zarar veriyor. Çünkü biz belki fırsat alacağımız maçlarda yabancılar giriyor yerimize, ki büyük takımlarda da öyle oluyor bizde de. Yabancı oyuncuların çokluğunu Türk futbolcuların çıkmalarına engel olarak görüyorum. 14 değil de 8 tane yaparsın 6\'sı sahada 2\'si kulübede olur. Eski sisteme dönülürse daha iyi olur\" ifadelerini kullandı.