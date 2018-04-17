(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Bahar Çağlar: "Euroleague'deki ilk senemizde güzel bir başarı yakaladık"

\"Sopron\'da etkileyici bir atmosfer oluyor\" \"Ligde Türk oyuncuların süre alması çok önemli\" Ata SELÇUK-Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA) Kadınlar Avrupa Ligi\'nde son 4\'e kalma başarısı yaklayan Yakın Doğu Üniversitesi\'nde takımın önemli oyuncularından Bahar Çağlar, Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Bu zorlu sürecin sezon başından başladığını söyleyen Çağlar, \"Çok zorlu bir kura bizi bekliyordu. Fakat gün geçtikçe takım kimyamız arttı ve oyunumuz gelişti. Biz bu grubu lider bir şekilde tamamlayıp, çaprazda da rakibimizi 2-0 yenerek Final Four\'a kaldık. Yakın Doğu Üniversitesi olarak Euroleague\'deki ilk senemizde ülkemize getirdiğimiz çok güzel bir başarı diye düşünüyorum. Ev sahibi takımla oynayacağız, onlar ev sahibi olmanın avantajını kullanacaklardır fakat biz buna hazırız. Zafer abi çok güzel bir şekilde ifade etti, biz burada ambiyansla idman yaptık, maçın zorlu geçeceği belli. Ama bizim hedefimiz büyük. İlk maçı kazanarak finale çıkmak istiyoruz, ondan sonra da inşallah hedeflerimize ulaşacağız\" dedi. \"SOPRON\'DA ETKİLEYİCİ BİR ATMOSFER OLUYOR\" Sopron Basket takımının ev sahibi olmasına değinen Bahar Çağlar, Macaristan ekibinin kendi sahasında etkileyici bir atmosfer oluşturduğuna dikkat çekerek, \"Oradaki Fenerbahçe maçlarını izledik, salon doluydu. Ama biz buna bu yüzden böyle hazırlandık. Staffımız, kondisyonerimiz, antrenörümüz bu konularda çok özverili çalışıyor. Onlara ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Biz motive olduk, inşallah cuma günü çıkıp maçı kazanacağız diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. \"LİGDE TÜRK OYUNCULARIN SÜRE ALMASI ÇOK ÖNEMLİ\" Sezon başında değişen yabancı kuralı ve bunun milli takıma etkisi ile ilgili yorum yapan deneyimli oyuncu, \"Ligde Türk oyuncuların süre alması çok önemli, alttan oyuncular geliyor ve milli takımımızda bir jenerasyon değişikliği oldu. Süre almak genç oyuncular adına çok önemli. Özgüven kazanarak bunu milli takımda da en iyi şekilde gösterebiliyorlar diye düşünüyorum. Eleme maçlarında bunu güzel bir şekilde sahaya yansıttık. Şimdi Dünya Şampiyonası var, hep beraber güzel bir kimya yakalayarak orada da başarılar elde ederiz diye düşünüyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.