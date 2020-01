(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Vagner Love açıklaması

UĞUR DEMİRKIRDI - HAKAN TARHAN İSTANBUL,(DHA) Maaşlı insanı çalıştırırsın da ay sonunda maaşı alır ya Vagner parasını öyle alıyor Vagner\'i Monaco\'dan bedelsiz aldık Öyle dedikleri gibi 5-6 Milyonlar ortada yok, imza parası da ödemedik Şimdi de 1.8 milyon Euro\'dan 2 yıl daha sözleşmesini 2020\'ye kadar uzattık Sezon başından beri hep Vagner gidiyor, Emre Akbaba gidiyor, büyük takımlar talipler dediler. Böyle bir şey yok Geçen seneden beri Vagner Love\'nin aldığı paranın konuşulduğunu söyleyen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sezon başından beri hep Vagner gidiyor, Emre Akbaba gidiyor, büyük takımlar talipler dediler. Böyle bir şey yok. Yorumcular yorum yapıyorlar ama bu hafta izledim maalesef çok bilgi eksikliği var diyerek sitemde bulundu. Vagner Love\'u bonservis bedeli veya imza parası ödemeden aldıklarına vurgu yapan Çavuşoğlu; Beni arayıp bilgi alabilirler ama bu yola başvurmuyor bazı gazeteci arkadaşlar. Ben kulüp başkanıyım, bir futbolcu hakkında nasıl geldi, nasıl gitti en iyi ben bilirim doğal olarak, futbolcularla alakalı çok bilgi edinmeden yorum yapıyorlar maalesef. 2 gün önce bir spor programını da aradım söyledim bunu. Geçen seneden beri Vagner Love Monaco\'dan kaç paraya geldi diye sorular soruyorlar, sıfır bonservisle ve yıllık 1.500 Milyon Euro maaşla geldi diyorum hala yok 500 Bin bonservis ödediğimizi söylüyorlar. Nerede bu bilgi Sonra imza parası da mı almadı diyorlar Yok hiçbir şey almadı. Vagner geçen sene 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzayı attı maaşını da 1 ay sonra almaya başladı. Maaşlı insanı çalıştırırsın da ay sonunda maaşı alır ya Vagner parasını öyle alıyor. Vagner bizden para istemedi ki. Attı imzayı, ayları dolduktan sonra aldı parasını. Defalarca söyledim bunu, burada bir kez daha söylemiş olayım. Şimdi de 1.8 milyon Euro\'dan 2 yıl daha sözleşmesini uzattık. Bir programda diyorlar ki Love çok para alıyor, Erman Hoca da diyor ki alsın tabii, iyi futbolcu sonuçta. Doğru söylüyor ama öyle dedikleri gibi 5-6 Milyonlar ortada yok. Genelde kulüp başkanları rakamları söylemez ama, sözleşmelerde yazıyor. Baktığınız zaman çıkar. Bilgiyi her zaman veririz, bize sorarlarsa. Sormadıklarında bir şey söylemem. Ben yorumcuların maç izlediklerini bile düşünmüyorum. Yorum yapıyorlar ben bakıyorum, bazen hakikaten gülüyorum. Benim bildiğim, yaşadığım şeyler anlatılıyor ama tam tersi. Bir bilgi isteseler, bir bilgi alsalar bir telefon kadar yakınız. O zaman daha iyi, etkili, bilinçli yorumlar yapılabilir diye düşünüyorum diye konuştu. FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA BİR BAŞKA BÜYÜK İLE OYNAMAK VE KAZANMAK BÜYÜK BAŞARIYDI. FUTBOLDA HER ZAMAN BU NETİCELER VAR VE OLABİLİYOR Trabzon\'da 3-0 geriye düşmelerine rağmen 4-3 kazandıkları maçla ilgili de konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, Maça aslında kötü başlamadık, Trabzonspor maçı tabi bizim için önemli bir deplasman. 4 Büyüklerden bir tanesi, bu sene iyi de bir kadrosu var ve iyi bir çıkış yakaladılar. Tabii bizim de içeride kaybettiğimiz Fenerbahçe maçından sonra, 4 Büyüklerden 2 tanesiyle peş peşe oynamak kolay değil bizim için. Maça kötü başladık. Bireysel hatalardan dolayı iki tane peş peşe gol yedik. Sonra bir ofsayt pozisyonundan doğan bir penaltı pozisyonu vardı. Bir anda 32\'nci dakikada 3-0 mağlup duruma düştük. Zor bir skor, maçın 3\'te 1\'lik diliminde üç gol yemişsin. Hocamız 39\'uncu dakikada 2 değişiklik birden yaptı. Emre Akbaba ile Gassama Fenerbahçe maçındaki sakatlıklardan dolayı sadece ter idmanıyla bu maça çıktılar. İlk yarının son dakikalarında Vagner\'in orta sahadan aldığı topla tüm yarı sahayı geçerek kalecinin bacak arasından atmış olduğu gol, takımı bir anda fitillemiş oldu. Devreye ne de olsa 1 gol atmanın avantajıyla gittik. Trabzonspor\'a Trabzon\'da 3-0 gerideyken 4 gol atmak kolay bir iş değil. Böyle skorlar da çok nadiren olur. Bir Anadolu takımı olarak da ilk olduğunu düşünüyorum. Bunlar futbolun içerisinde oluyor, olabiliyor. Neticede 3-4 galip geldik, bizim için iyi bir sonuç oldu. Moral oldu. Fenerbahçe maçından sonra bir başka büyük ile oynamak ve kazanmak büyük başarı. Ama daha ligin başındayız, Trabzonspor maçında galip gelmemiz bizim önümüzü çok açmıyor. Tabii ki moral, motivasyon olarak iyi olsa da, önümüzde daha çok maç var. O maçlar da iyi neticeler almamız lazım ki, söylediğimiz gibi bu ligde kalıcı olalım. GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI KAZANIRSAK TRABZON GALİBİYETİNİN BİR ÖNEMİ VAR Artık o maç geride kaldı, Orada galip geldik diye şımarıklık içerisinde, çok önemseyecek bir pozisyon içerisinde değiliz. Futbolda her zaman bu neticeler var ve olabiliyor. Takım için esas önemli olan önümüzdeki Gençlerbirliği maçı. O maçı alırsak, Trabzon\'daki galibiyetin bir önemi, anlamı var. İnşallah ona hazırlanacağız. Bizim için önemli bir maç açıklamasında bulundu.