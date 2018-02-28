(Görüntülü Haber) Özel anaokulunda skandal görüntüler

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Tuzla’daki özel bir anaokulunda çocuklar öğretmen tarafından dövüldü. Kız çocuklar ile erkek çocuklar çıplak halde topluca tuvalete götürüldü. Özel anaokulunda yaşananları çocuğu da aynı okulda okuyan temizlik görevlisi ortaya çıkardı. Temizlik görevlisinin çektiği görüntülerde bir öğretmenin çocuklara bağırdığı bir çocuğa ise vurduğu görülüyor. Görüntüler üzerine veliler önceki gün okul yönetimi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.