(Görüntülü Haber) (ÖZEL) 30 SANİYEDE 13 BİN LİRALIK TELEFONU BÖYLE ÇALDILAR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA



Üsküdar\'da cep telefonu satan bir dükkana giren yüzleri maskeli üç hırsız 30 saniye içinde maddi değeri 13 bin lira olan cep telefonlarını çaldı. Telefon hırsızlığı dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.





Olay, 15 Kasım tarihinde Ferah Mahallesi\'nde cep telefonu satan bir dükkanda meydana geldi. Gece 03.07\'de dükkanın kepenklerini açan yüzleri maskeli üç kişi camı kırarak dükkana girdi. Hırsızlardan biri kasaya yöneldi. Kasada bulunan bozuk paraları almaya değer bulmayan hırsız diğerlerine yardıma gitti. 30 saniye gibi çok kısa bir sürede sergide bulunan telefonları alan hırsızlar dükkandan ayrılmadan önce masada bulunan bilgisayarı da çaldı. Bu anlar dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.





\"HIRSIZLARIN EN KISA SÜREDE YAKALANMASINI İSTİYORUZ\"



Dükkan sahibi Ümit Sarıoğlu olayı şöyle anlattı: \"3 tane hırsız kepengi ve camı kırarak içeriye giriyor. Telefonlarımızı ve bilgisayarımızı alıyor. 13 bin lira civarında maddi kaybımız var. Olaydan gece 04.00 gibi komşularımız tarafından haberdar edildik. Polise haber verdik. Emniyet güçlerinden hırsızların en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz\" Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.