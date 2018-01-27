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(Görüntülü Haber) (ÖZEL) - SOYAMAYINCA KUNDAKLADILAR ; OTOPARK HARABEYE DÖNDÜ

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Güngören'de, bir otoparka gelen silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişi, buradaki görevlilerden otoparktaki araçların anahtarlarını istedi

27 Ocak 2018 17:05

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Güngören\'de, bir otoparka gelen silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişi, buradaki görevlilerden otoparktaki araçların anahtarlarını istedi. Soyguncular, görevlilerin direnmesi üzerine amaçlarına ulaşamayınca benzin döküp otoparkı ateşe verdi. Yangında otoparktaki yazıhane, 3 otomobil ile onlarca otomobilin anahtarı yandı. Edinilen bilgiye göre, olay saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişi, otoparka gelerek buradaki iki görevliden müşterilere ait araçların anahtarlarını istedi. Silahla tehdit ettikleri otopark görevlileri direnince, saldırganlar yanlarında getirdikleri benzini otoparkın yazıhanesine döküp ateşe verdi. Alevler, otoparktaki 3 araca da sıçradı. Yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 70 ARACIN ANAHTARI DA YANDI Öte yandan, yangın sırasında yazıhanede bulunan otoparktaki yaklaşık 70 aracın anahtarı da yandı. Olayı anlatan otoparkın işletmecisi Engin Özen, \"Gece saat 02.00 sıralarında iki kişi otoparka gelmiş. Silah çıkarıp görevlileri tehdit etmişler. Bir görevlinin başını darp etmiş. Otoparktaki anahtarları istemişler. Görevliler vermeyince yazıhaneyi ateşe vermişler. Yaklaşık 70 aracın anahtarı da yangında kül oldu. Güvenlik kameralarımız ve görüntüyü kaydeden cihaz da yanmış\" dedi. Harabeye dönen otopark yazıhanesindeki enkaz, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü: --------------- -Zarar gören otoparktan görüntü -Belediye ekiplerinin enkazı kaldırma çalışmaları -Küle dönen eşyalar -Yazıhaneden detay görüntüler -Yanan 3 araçtan görüntü -Otopark işletmecisiyle röportaj -Otoparktaki diğer araçlardan görüntü -Otoparkın genel görüntüsü -Detay görüntüler

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