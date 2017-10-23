T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) (Özel) - Panikleyen sürücü ortalığı birbirine kattı

- O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA   * Fatih'te ara sokaklarda yolu şaşıran bir sürücü, ortalığı birbirine kattı

23 Ekim 2017 19:17

- O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA


 

* Fatih\'te ara sokaklarda yolu şaşıran bir sürücü, ortalığı birbirine kattı. Aracın altında kalmaktan kurtulan bir kişi, sürücüye hesap sormak için yanına yaklaştı.


 

* Panikleyen sürücü gaza basında, camdan tutan bu kişi sürüklenerek yere düştü. Araç ise bir otelin duvarına çarparak durabildi.


 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Fatih\'te yolu şaşıran sürücü otel duvarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. 43 yaşındaki Erdoğan Aydemir kullandığı otomobili ile Vatan Caddesi\'ne çıkmaya çalıştı. Yolu şaşıran Aydemir, bir kişiye ezmek üzereyken son anda direksiyonu kırdı.  Aracıyla yoluna devam eden sürücü yolunu yine şaşırınca tekrar aynı yere geldi. Aydemir\'in aracının altında kalmaktan son anda kurtulan kişi, hesap sormak için aracın yanına geldi. Paniğe kapılan sürücü gaza bastı. Kolu camda asılı kalan kişi, araçla birlikte sürüklenerek yere düştü . Otomobil ise bir otelin duvarına çarptı. Yere düşen kişi kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaldırımdaki beton duba aracın  hızını azaltınca kaza ucuz atlatıldı. O sırada otelin lobisinde bir kaç kişinin olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA   * FatihAracınPanikleyenAraçSinan BİLGİLİİSTANBUL DHA FatihKazaErdoğan AydemirVatan CaddesiYoluAydemirPaniğeKoluOtomobilYereKaldırımdakiYaşanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24