T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) (ÖZEL) -  GEMİNİN ÇARPTIĞI YALIDAKİ PİYANO DEPOYA KALDIRILDI

"Çok değerli bir piyano

10 Nisan 2018 15:58

\"Çok değerli bir piyano. Piyano hasar gören yerde değildi. Depoya götürüyoruz\"


 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

İstanbul Boğazı\'nda Malta Bayraklı \"VITASPIRIT\" adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nda inceleme sürüyor. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşmuştu. Bu sabah da süren incelemeler sırasında yalıda bulunan piyano görevliler tarafından çıkarılarak depoya kaldırıldı. Piyanonun çok değerli olduğunu söyleyen görevli bir kişi, “Çarpmada piyanoda herhangi bir hasar meydan gelmemiş. Çok değerli bir piyano. Piyano hasar gören yerde değildi. Depoya götürüyoruz\" diye konuştu.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PiyanoDepoyaCengizBoğazı Malta BayraklıHekimbaşı Salih Efendi YalısıBuPiyanonun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24