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(Görüntülü Haber) (ÖZEL) - ARNAVUTKÖY'DE OLAYLI YIKIM

* Polisin gazlı müdahalesiyle etrafı beyaz dumanlar kapladı

25 Ekim 2017 13:53

* Polisin gazlı müdahalesiyle etrafı beyaz dumanlar kapladı. Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA Arnavutköy\'de kaçak yapıların yıkımında gerginlik yaşandı. Polis, taş ve sopalarla zabıta ve yıkım ekiplerine direnen mahalleliye tazyikli su ve gazlı müdahalede bulundu. Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi\'nde bulunan kaçak yapılar için yıkım kararı verildi. Zabıta ekipleri kararı uygulamak için dün erken sabah mahalleye gitti. Kaçak yapılarda oturanlar zabıta ve yıkım ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı. ORTALIĞI BEYAZ DUMAN KAPLADI Çevrede önlem alan polis ekipleri bunun üzerine evlerini yıktırmamak direnen gruba basınçlı su ve gazlı müdahalede bulundu. Müdahaleyle birlikte yıkım alanını beyaz duman kapladı. Olaylar amatör kameraya yansıdı. Gerginliğin sona ermesinin ardından da yıkım çalışmaları devam etti. Görüntü Dökümü: ------------------------- (AMATÖR KAMERA) /////////////////////////////////// -Polis müdahalesi -Etrafı beyaz duman kaplaması -Yıkılan yapılar -Genel ve detaylar

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