(Görüntülü Haber) Ozan Korkut: "Hepimizin yüreği Galatasaray için atıyor"

\"Galatasaray terbiyesi içinde sizlerden izin almamız gerekiyordu\" \"Amatör branşlarda olimpik bir hareket başlatacağız\" Olgucan KALKAN - İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Kulübü\'nün 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirileceği Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda başkanlığa aday olan isimlerden Ozan Korkut, Mayıs ayı divan kurulu toplantısında üyelere hitap etti. Korkut, hayatının en gururlu günlerini yaşadığını belirterek, \"Başvurumuzun Divan Kurulu Başkanlığı tarafından kabulünün ardından çok yoğun ilgiyle karşılaştık. Ekibimizle birlikte Galatasaray Kulübü\'nün yönetimine talibiz. Galatasaray\'a yakışan bir seçim yarışı içinde üzerimize düşen her türlü görevi ifaya hazırız. Bireysel olarak zaten bizleri tanıyorsunuz. Aramızda 6 başkanla yöneticilik yapmış, 20 yılın üzerinde yönetim tecrübesi olan isimler var. Önümüzdeki zorlukların farkındayız. Bu noktaya bir ekip çalışmasıyla geldik. Bu zorlukların üstesinden de ekip olarak geleceğiz. Hepimizin yüreği Galatasaray için atıyor\" dedi. \"GALATASARAY TERBİYESİ İÇİNDE SİZLERDEN İZİN ALMAMIZ GEREKİYORDU\" 2017 yılı Aralık ayında yapılan erken seçimde de hazır olduklarını aktaran Korkut, \"Galatasaray terbiyesi içinde sizlerden izin almamız gerekiyordu. Büyüklerimizi ziyaret ettik ve konuştuk. \'Mayıs ayına kadar bizlere önderlik edin, mayıs ayında biz üzerimize düşeni yapacağız.\' dedik. Zaman aralığımız çok dardı ve mayıs ayındaki seçim için çalıştık. Bugün, büyüklerimize verdiğimiz sözü tutuyor olmanın gururuyla karşınızdayız. Galatasaray\'da bir söz verilice, tutulur\" ifadelerini kullandı. Yola çıktıkları andan itibaren kendilerine \"Gençler\" şeklinde hitap edildiğini aktaran Korkut, \"Aslında bizler 40-50 yaşlarında, bilgi ve birikimlerimizin üst seviyede olduğu dönemdeyiz. Ama bize \'genç\' denmesi de hoşumuza gitti. Bu bayrak yarışında sizlerin teveccüh göstermesi durumunda, koşma sırası bizde. Bayrağı devralmaya hazırız. Kulübün 3 senede atması gereken çok ciddi adımlar var. Problemleri konuşmaktan, fırsatları konuşmayı unutuyoruz. Çok ciddi çalıştık. Her türlü opsiyonu masaya yatırdık. \'Tek bir doğru yoktur ama tek bir Galatasaray vardır.\' anlayışıyla yürüyoruz. Artık seçimlerin ardından koşmaya başlamak istiyoruz\" diye konuştu. \"AMATÖR BRANŞLARDA OLİMPİK BİR HAREKET BAŞLATACAĞIZ\" Galatasaray futbolunu UEFA Finansal Fair Play kurallarına uygun şekilde yöneteceklerini aktaran Korkut, sarı kırmızılı takımı Avrupa\'da ve Türkiye\'de defalarca başarıya taşıyan Fatih Terim ve ekibinin, takımı yeni zaferlere taşıyacağına da inandıklarını söyledi ve masa başında ve sahada güçlü bir Galatasaray için çalışacaklarını vurguladı. Korkut, THY Avrupa Ligi lisansı sahibi bir erkek basketbol takımı ve iddialı bir kadın basketbol takımı hedeflediklerini, amatör branşlarda da olimpik bir hareket başlatacaklarını anlattı. Ozan Korkut, son olarak Galatasaray\'ın mali durumuna değindi: \"Mali tablomuz ortada ve zorlukların farkındayız. Ana iş kolumuz olan spordan acil değer yaratmaya başlamamız, karlı bir işletme modeline geçmemiz lazım. Mali durum problemlerin kaynağı değil, sonucudur. Problemin kaynağını düzelttiğimizde, sonuç da düzelecektir. Geçiş dönemi için de gerekli önlemlerin alındığını bilmenizi isterim. Problemleri bir sonraki nesle taşımak için değil kaynağında kurutmak için varız.\" Korkut, konuşmasının ardından listesinde bulunan isimleri tek tek anons ederek kürsüye çağırdı ve üyelere takdim etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Ozan Korkut\'un açıklamaları