(Görüntülü Haber) Oyuncu Turan Özdemir için tiyatroya başladığı İzmir sahnesinde tören (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



İstanbul\'daki evinde 66 yaşında kalp krizinden yaşamını yitiren, \"Dondurmam Gaymak\" filmiyle Türkiye\'ye adını duyuran, ödüllü oyuncu Turan Özdemir için memleketi Muğla\'nın Yatağan ilçesinde, cenaze töneni düzenlendi. Özdemir için ikindide, Yatağan Merkez Yeni Mahalle Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine, annesi Suzan Özdemir, ağabeyi Esat Özdemir, eşi Müzeyyen Özdemir, çocukları Ezgi Özdemir ve Ozan Özdemir, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Şahin, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP\'li Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, Yönetmen Yüksel Aksu, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Gülnihal Demir\'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı.



Cenazede, Özdemir\'in eşi Müzeyyen, Ezgi ve oğlu Ozan Özdemir, tabutun başından bir an olsun ayrılmayıp, taziyeleri kabul etti. Müzeyyen Özdemir ve 2 çocuğu cenaze namazı kılınırken de ön safta yer aldı. İmam cenaze namazı öncesinde, Yunus Emre\'nin, \'Biz Dünyadan Gider Olduk\' şiirinden \'Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi soranlara selam olsun\' dizelerini okudu.



Daha sonra kılınan namazın ardından Özdemir\' in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Yatağan Mezarlığı\'na götürülüp, babası Ahmet Necati Özdemir\'in mezarı yanında gözyaşları içinde toprağa verildi.



ADI AMFİTİYATROYA VERİLECEK



Turan Özdemir\'in çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, \"Babası Ahmet Necati Özdemir de belediye başkanımdı. Dayısı Kaya Özdemir ise Beşiktaş\'ın ünlü futbolcularından biriydi. Özdemir Ailesi, sanat, kültür spor ve yörezel hizmetleri ile ilçemize adını yazdırmış damgasını vurmuştu. Turan kardeşim de ilçemizin ilimizin gelenek göreneklerini sinema dünyası ile tüm Türkiye\'ye ve dünyaya tanıttı, kişiliği ile küçük, büyük herkese örnek oldu. Onun adını kültür ve sanat festivallerinin düzenlendiği amfitiyatromuza vereceğiz. Bunu da ilk kez burada açıkladım. Toprağı bol, ruhu şad olsun\" dedi.



BABASININ YANINA GÖMÜLDÜ



Dondurmam Gaymak filminin yönetmeni Yüksel Aksu ise \"O benim için sadece çok değerli bir oyuncu değil arkadaşım, dostumdu. Dünden beri sersem gibiyim. Koşarak cenaze geldim. Yöresel kültürel değerleri en iyi şekilde tanıtan, sanatçılığının yanında karakter olarak çok iyi ve gençlere örnek olan bir değerimizdi. Öldüğünde babasının yanına gömülmek istiyordu. İsteği bugün yerine gelmiş olacak. Ben de bir avuç toprak atmak için geldim. Toprağı bol olsun\" dedi. Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Gülnihal Demir de \"Bir sanatçı kardeşim hakkında konuşacağım, çok zarlanıyorum. Turan, tiyatro ve sinemadaki başarısı ile birlikte genç sanatçılara örnek olacak kişiliği ile adından bundan sonra da çok söz ettirecek. Böyle değerler kolay yetişmiyor. Kesinlikle unutmamalı, unutturulmamalı\" dedi.



ADINA FESTİVALLER DÜZENLENECEK



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de duygularını şöyle dile getirdi:



\"İnsanlar doğar, büyür ve ölür. Bazı insanlarda Özdemir kardeşim gibi doğar, büyür, ölür ama iz bırakarak yaşamaya devam eder. Bugün burada gördüğünüz insanların yoğunluğu Turan Özdemir\'in ne kadar çok sevildiğini, sayıldığını bir kez daha gösteriyor. Biz de Özdemir\'in adını ve sanatçılığını yaşatmak için Muğlamızda her yıl geleneksel hale gelecek adına kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz\" dedi.





Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)