(Görüntülü Haber) Ovit Dağı ulaşıma kapandı, mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE\'nin İkizdere İlçesi\'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Rize-Erzurum kara yolu Ovit Geçidi\'ndeki 4 araçta mahsur kalan 6 kişi, kara yolları ekiplerince kurtarıldı. Soğuk ve yağışlı hava, Doğu Karadeniz\'in yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Rize-Erzurum kara yolu Ovit Geçidi, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, 4 araç yolda kaldı. Araçların içinde mahsur kalan 6 kişi, kara yolları ekiplerini arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye iş makineleriyle ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı; ancak kar yağışı ve tipi nedeniyle yol, ulaşıma açılamadı. Mahur kalanlar ise araçlarını bırakarak, kara yolları ekiplerinin de yardımıyla güvenli bölgeye geçti. Ekipler, kar yağışıyla tipinin etkisinin azalmasının ardından çalışmalara yeniden başladı. SÜRÜCÜLER, HAZIRLIKSIZ YAKALANDI Ovit Dağı Geçidi\'nin Erzurum ve Rize yönünde, çok sayıda araç birikti. Ansızın etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanarak, yolda kalan araç sürücüleri ve diğer yolcular, bir an önce yolun ulaşıma açılmasını istedi. YAYLALARI TERK ETTİLER Öte yandan bölgedeki birçok yaylada kalan çobanlar da koyun sürüleriyle kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylaları terk ederek, ilçe merkezine doğru dönüşe geçti.