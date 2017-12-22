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(Görüntülü Haber) Otoyolda kıl payı ölümden döndü

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - TEM yolunun Bolu Gerede kesiminde otomobil, ters şeritten gelen kamyonet ile çarpışmaktan kıl payı kurtuldu

22 Aralık 2017 01:13

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - TEM yolunun Bolu Gerede kesiminde otomobil, ters şeritten gelen kamyonet ile çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobilin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sürücü Zeki Kemal Bilici, aracın sürüsününün bulunup, cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçen pazar günü TEM yolunun Bolu Gerede kesiminde meydana geldi. Otomobiliyle İstanbul yönüne giden Zeki Kemal Bilici, sol şeritte ilerlerken, aniden önüne çıkan kamyonete çarpmamak için direksiyon kırdı. Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki bir kuruluşta memur olan Zeki Kemal Bilici, kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay anı, ailesinin de içerisinde bulunduğu otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Aracın sürücüsünün bulunup, cezalandırılmasını isteyen Zeki Kemal Bilici, \"Ankara\'dan İstanbul\'a doğru yolculuk yaptığımız anda sol şeritte ilerlediğim esnada karşımda bir anda kamyoneti görünce şok geçirdim. Kendimi bir anda sağ şeride attım, o esnada sağ şeridin boş olması tamamen şanstı. Daha sonra biraz ileride bulunan dinlenme tesisine girerek şoku atlatmaya çalıştım. Bu olay eğer benim de bir anlık dalgınlığıma gelseydi beni ve ailemi yok etmiş olacaktı. Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bu olay resmen cinayete teşebbüs. Bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Verilmiş sadakamız varmış, kurtulduğumuz için mutluyuz\" dedi.
 

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