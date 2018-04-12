(Görüntülü Haber) Otostop yaptığı kamyon devrilince ölen Selver, toprağa verildi

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- ANTALYA’da, iki arkadaşıyla birlikte otostop yaparak bindiği sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Selver Sakartepe (21), Bursa’nın Gemlik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Murat Karaağaç yönetimindeki 06 JE 169 plakalı sebze yüklü kamyon, dün Demre-Finike karayolu Beymelek Balık Burnu mevkisinde devrildi. Kazada, kamyondaki Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Selver Sakartepe hayatını kaybetti, sürücü Karağaç ve üniversite öğrencileri Kerem Han Akbulak (20) ile Emirhan Turhan (23) yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Selver Sakartepe\'nin cenazesi bugün öğle vakti Gemlik Asım Kocabıyık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Sakartepe’nin cenaze törenine CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Sakartepe’nin ailesi ve yakınlarıyla, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.