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(Görüntülü Haber) Otomobille takip ettiği kardeşini öldürdü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 62 yaşındaki Celal Ö

11 Kasım 2017 20:30

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, 62 yaşındaki Celal Ö., otomobiliyle takip ettiği kardeşi 55 yaşındaki İsmail Ö.\'ye tabancayla ateş etti. Saldırıdan kaçarken aracıyla tarlaya giren İsmail Ö., karnına isabet eden kurşunla öldü. Olay, saat 15.00 sıralarında Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobiliyle giden İsmail Ö.\'nün yanına, başka bir otomobille ağabeyi Celal Ö. yanaştı. Celal Ö., bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kardeşine, otomobilinin camından ateş etti. Bu sırada kurşunlardan kaçmak için gaza basan İsmail Ö.\'nün yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi. Karın bölgesine bir kurşun isabet eden İsmail Ö., olay yerinde öldü. Otomobiliyle birlikte kaçan Celal Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, cinayette kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Celal Ö., ifade için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Acı haberi alır almaz, olay yerine gelen İsmail Ö.\'nün oğlu Yasin Ö., babasının cenazesi başında gözyaşı dökerek, \"Değer miydi? Ağabey- kardeştiniz, dağ gibi babamın ölmesine değer miydi?\" dedi. Yasin Ö., kendisini telefonla arayan yakınlarına ise babasının öldüğü haberini veremedi.

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