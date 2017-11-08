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(Görüntülü Haber) Otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı İlçesi'nde otomobille çarpışıp devrilen öğrenci servisinde, 8 öğrenci yaralandı

08 Kasım 2017 01:23

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Dazkırı İlçesi\'nde otomobille çarpışıp devrilen öğrenci servisinde, 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinde Afyonkarahisar- Denizli karayolu kavşağında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan Mehmet Tatlıcan yönetimindeki 20 AB 601 plakalı servis minibüsü, Muhammet Türkel yönetimindeki 34 PP 6007 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen minibüsteki 8 öğrenci, hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler, Dinar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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