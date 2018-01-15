T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobille kaçarken vurulan liseli, toprağa verildi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 31 Aralık gecesi kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanan ve 13 gün sonra hastanede yaşımını yitiren lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan'ın

15 Ocak 2018 19:51

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, 31 Aralık gecesi kontrol noktasında \'Dur\' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanan ve 13 gün sonra hastanede yaşımını yitiren lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan\'ın (16) cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yılbaşı gecesi Milli Egemenlik Bulvarı\'nda oluşturulan kontrol noktasında polis ekiplerinin \'Dur\' ihtarına uymayan Ekrem Görkem Karakan, 34 HS 0981 plakalı otomobille kaçtı. Bu sırada polis memuru H.B., araca ateş açtı. Ekrem Görkem Karakan yüzüne isabet eden kurşunla yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil kaldırımda trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Yaralı genç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürüldü. Acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan genç, geçen cumartesi gecesi yaşamını yitirdi. Sedat ve Naime Karakan çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Ekrem Görkem Karakan için öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Okul arkadaşlarının da katıldığı törende Ekrem Görkem\'in babası Sedat Karakan, oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Hasan Ali Yücel Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi olan gencin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınıp gözyaşları arasında toprağa verildi ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLACAK Ailesinin kararıyla organları bağışlanan Ekrem Görkem Karakan\'ın operasyonla alınan böbrekleri ve karaciğeri de 3 hastaya umut olacak. Organların Gaziantep\'te belirlenecek hastalara nakledileceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEP DHA GAZİANTEPAralıkEkrem Görkem KarakanYılbaşıMilli Egemenlik BulvarıHSBuYaralıGaziantepAraştırmaUygulama HastanesiAcilSedatNaime KarakanBahaeddin Nakıpoğlu CamisiOkulEkrem GörkemSedat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24