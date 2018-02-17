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(Görüntülü Haber) Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Arı (50) ile arkasında oturan Recep Önemli (60) hayatını kaybetti

17 Şubat 2018 12:54

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Arı (50) ile arkasında oturan Recep Önemli (60) hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçe merkezi çıkışında meydana geldi. İzmir\'den İstanbul yönüne giden Göksel Avcı yönetimindeki 35 CDT 49 plakalı otomobil ile aynı yöne giden İsmail Arı yönetimindeki 45 NK 568 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İsmail Arı (50) ile beraberindeki Recep Önemli hayatını kaybetti. Arı ve Önemli\'nin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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