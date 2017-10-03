(Görüntülü Haber) Otomobiliyle dükkana girdi, kapıyı örtüp gitti

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS\'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi otomobil süs eşyası satan dükkanın kapısına çarparak açtı. araçtan inen sürücü, dükkanın kapısını kapatıp yoluna devam etti. Olay dün sabah saatlerinde Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak\'ta yaşandı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil hafif kaygan zeminde kontrolden çıkarak sokak üzerinde bulunan süs eşyası satan Muammer Buğur\'a ait dükkanın kapısına çaptı. Çapmanın etkisiyle kilidi ve camı kırılan kapı açıldı. Otomobilden aşağı inen sürücü ve yanındaki arkadaşı dükkanın kapısını kapattıktan sonra tekrar araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin dükkana çarpması ise sokaktaki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah dükkanını açmaya gelen işletme sahibi Muammer Buğur, kapı ve cam kırıklarını görünce dükkanına hırsız girdiğini sandı. Daha sonra çevredeki güvenlik kamerasını kontrol eden Buğur dükkanına bir otomobilin çaptığını gördü. \'\'2 BİN LİRA ZARARIM VAR\" Sabah dükkana gelince kapı ve camları kırık halde bulan Muammer Buğur, \"Önce hırsız girdiğini düşündüm ve çevredeki kameralara baktık. Bir otomobilin kontrolünü kaybederek dükkanın kapısını ve camını kırarak tekrar araçlarına binip gitmelerine şahit olduk. Tabi ki kamera kayıtlarında bu görünüyor. Polisler aracı tespit etmek için uğraşıyorlar. Yaklaşık 2 bin liraya yakın zararım var. Dükkana çarpıp giden arkadaşlar duyarlı iseler gelip bu durumu düzeltmelerini bekliyorum, Aksi takdirde kendileri ceza yiyeceklerdir\" dedi. Polis ekipleri dükkana çarpıp kaçan araç ve sürücüsünü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.