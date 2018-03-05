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(Görüntülü Haber) Otomobilin tamponundan 161 kaçak cep telefonu çıktı

Haber: Zeki GÜNAL - Kamera: İstanbul DHA Hakkari'de şüphe üzerine durdurulan Irak plakalı otomobilin tampon bölümüne gizlenmiş 161 kaçak cep telefonu ele geçirildi

05 Mart 2018 14:57

Haber: Zeki GÜNAL - Kamera: İstanbul DHA Hakkari\'de şüphe üzerine durdurulan Irak plakalı otomobilin tampon bölümüne gizlenmiş 161 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Hakkari Depin mevkisinde denetim yapan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphelendikleri Irak plakalı bir otomobili durdurdu. Emniyete götürülen otomobilde yapılan aramada arka tampona gizlenmiş 161 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis, Irak uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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