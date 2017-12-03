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(Görüntülü Haber) Otomobilin, oto galerisine dalma anı kameralara yansıdı

Dinçer AKBİR DERİNCE(Kocaeli), (DHA) Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobilin yol kenarındaki oto galerisine dalması sonucu 7 araç hasar görürken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

03 Aralık 2017 20:46

Dinçer AKBİR DERİNCE(Kocaeli), (DHA) Kocaeli\'nin Derince ilçesinde otomobilin yol kenarındaki oto galerisine dalması sonucu 7 araç hasar görürken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Derince Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. Burak Artuç idaresindeki 41 PG 673 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki oto galerisine dalarak sergilenen 5 otomobile daha sonra da park halinde bulunan 2 araca çarptıktan sonra otobüs durağına çarparak durdu. Kazada, Burak Artuç ve eşi Esma Artuç yaralandı. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada, otomobilin araçlara ve otobüs durağına çarpması görüntülendi.

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