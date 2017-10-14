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(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı üniversiteli Ümmühan öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ümmühan Berber, öldü

14 Ekim 2017 13:21

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ümmühan Berber, öldü.

Kaza, saat 20.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Özel bir şirkette paket servisi yaptığı belirtilen 21 yaşındaki Abdurrahman Zeki Çelik yönetimindeki 43 AE 173 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Ümmühan Berber\'e çarptı. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümmühan Berber\'in öldüğü tespit edildi.

Berber\'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken,  Abdurrahman Zeki Çelik ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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