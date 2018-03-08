(Görüntülü Haber) Otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kesicioğlu\'na (73) otomobil çarptı. Yaralanan Kesicioğlu, hastanede tedaviye alındı.
Kaza saat 10.30 sıralarında, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Durmuş Demir yönetimindeki 34 VGD 79 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kesicioğlu\'na çarptı. Hasan Kesicioğlu, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hasan Kesicioğlu, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.