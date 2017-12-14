(Görüntülü Haber) Otomobildeki rahle içinden 1 kilo 72 gram eroin çıktı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te, polisin yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, rahle olarak adlandırılan küçük masa içerisinde 1 kilo 72 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, araçta yolculuk yapan H.K.\'ya ait rahle içerisine gizlenmiş 1 kilo 72 gram eroin ele geçirildi. H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.