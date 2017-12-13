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(Görüntülü Haber) Otomobildeki 670 gram toz esrarı 'Lady' buldu

ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde narkotik madde arama köpeği 'Lady' ile yapılan aramada 670 gram toz esrar maddesi bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2017 15:48

ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde narkotik madde arama köpeği \'Lady\' ile yapılan aramada 670 gram toz esrar maddesi bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Eğitilmiş narkotik köpeği Lady\'nin de katıldığı aramada otomobilde 670 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri otomobil sürücüsü E.K.\'yi (31) gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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